WOM entró oficialmente en proceso de reorganización: ¿qué pasará con sus clientes?

La compañía de telefonía WOM, que tiene 6,4 millones de usuarios, entró en un proceso de reorganización financiera con el fin de salvar la operación para sus usuarios y seguir garantizando el empleo a sus trabajadores.

>>> Bancolombia anuncia lanzamiento de Wenia, plataforma para operaciones con criptomonedas

Si usted es usuario de WOM, lo primero que debe saber es que el operador le va a seguir prestando el servicio a los clientes que tiene en este momento, pese a que esta empresa de telefonía ya tiene el aval por parte de la Superintendencia de Sociedades para realizar una reorganización financiera.

“La empresa es un negocio en marcha que está funcionando, que sigue prestando el servicio y que, precisamente, ha entrado este trámite de reorganización con miras a tener un diálogo con todos sus acreedores”, señaló Billy Escobar Pérez, superintendente de Sociedades.

Publicidad

En las tiendas físicas de WOM la operación continúa con normalidad para seguir recibiendo a nuevos usuarios que le siguen creyendo a la marca.

“Estuve por muchos años con otro operador porque era un buen servicio, pero después desistí en seguir y no funcionó porque seguían prometiendo y no cumplían. Con WOM me ha ido muy bien, el servicio y la atención es muy buena”, manifestó Leyla Rocha, habitante y usuaria de WOM.

Publicidad

Otro punto que resaltó el superintendente Escobar es que WOM está al día con el pago de los salarios a sus trabajadores. La compañía ha generado 2.600 empleos.

“La medida preventiva es adecuada y está bien que las empresas, no solo esta, sino cualquiera que se vea una dificultad y que eventualmente piense que va a entrar una sensación de pago, lo haga en miras de entrar a dialogar con sus acreedores y así no perjudicar a sus acreedores”, resaltó Escobar.

Por lo pronto, WOM, que lleva tres años en Colombia, asegura que tiene el potencial para conseguir la financiación requerida y salvar sus estados financieros.

>>> ¿Cómo hago para que Nequi me preste dinero? Estos son los créditos que maneja

Publicidad

¿Cómo se llamaba antes WOM en Colombia?

Antes de ser conocido como WOM, el operador de telecomunicaciones en Colombia se llamaba Avantel. La transición a la marca se produjo después de que el fondo de inversión privado británico Novator Partners LLP comprara Avantel S.A. en 2020 y posteriormente lanzara WOM en Colombia.