“Colombia tiene que superar la polarización en el tema de la paz”: Michael Shifter

Noticias Caracol conversó con Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, un centro de pensamiento sobre democracia y equidad en América Latina y el Caribe, con sede en Washington.

Michael Shifter ha sido profesor adjunto en la Escuela de Asuntos Exteriores de la Universidad de Georgetown, donde enseña sobre las políticas de América Latina.

Sus artículos más recientes han aparecido en las principales publicaciones de hemisferio, como The New York Times y The Washington Post.

Estas son algunas de sus consideraciones:

“Yo creo que la pandemia ha revelado las deficiencias de los sistemas de salud, la educación limitada y problemas muy graves en temas sociales. Uno esperaría que la pandemia genere un llamado de atención para adelantar políticas públicas para atender necesidades de gentes vulnerables”.

“En EE. UU. la clase política no se pone de acuerdo para esas reformas”.

“No solo en Estados Unidos, en Colombia, en Perú y otros países hay mucha polarización, mentiras…eso hace más difícil generar políticas públicas consensuadas”.

“Todo el mundo sabe que hay que hacer reformas esenciales, pero no pasan porque están en una guerra”.

“Hay que empezar con cosas concretas que la gente sienta y crear consensos alrededor de esas políticas públicas”.

“Colombia tiene enormes fortalezas: su manejo macroeconómico siempre ha sido muy bueno, tiene líderes políticos muy buenos y comprometidos. El problema es que las instituciones están muy cuestionadas en temas de corrupción”.

“Veo un país que esta polarizado en el tema de la paz y creo que hay que superar eso”.

“El panorama electoral es incierto. Esto refleja que es una cancha abierta y cualquier cosa puede pasar”.