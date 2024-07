Actriz de Devuélveme la vida tuvo que someterse a cirugía de emergencia

Devuélveme la vida, de Caracol Televisión, ha atrapado a los televidentes colombianos con la impactante historia de amor y venganza ambientada en los años 50. Sin embargo, durante las grabaciones, una de las actrices sufrió fuertes complicaciones de salud y tuvo que ser sometida a una cirugía de emergencia.

¿Qué actriz de Devuélveme la vida tuvo que ser operada de emergencia?

Se trata de María Nela Sinisterra, la actriz que en la telenovela le da vida a Josefina Mosquera, la hermana del protagonista. En diálogo con La Red, la mujer reveló que durante las grabaciones tuvo complicaciones con sus implantes mamarios y, además, sufrió un grave accidente.

"Comencé a sentir un hormigueo en mi brazo que me dolía. Un día me palpo y me sentí en el busto derecho una bolita, entonces me asusté mucho", aseguró María Nela Sinisterra.

Esta situación ocurrió en medio de las grabaciones de Devuélveme la vida, por lo que rápidamente consultó a su médico. Tras algunos exámenes y una resonancia magnética, los médicos le dijeron que debía operarse urgentemente los senos para cambiar sus prótesis mamarias, especialmente la del seno derecho porque "estaba muy deteriorada".

La actriz reveló que tuvo que ausentarse de las grabaciones para realizar dicha operación. Todo salió perfecto y le dieron cuatro días de incapacidad, pero cuando se disponía a regresar a las grabaciones, algo empeoró.

María Nela Sinisterra, de Devuélveme la vida, tuvo grave accidente

"Tres días antes de empezar a grabar, iba al médico a hacerme una revisión y en el Uber, él por evitar chocar, frenó y a lo que frenó el cinturón de seguridad me apretó terriblemente y me lastimó. Empezó a retener líquido, se puso muy morada", reveló la actriz.

Entonces María Nela Sinisterra nuevamente tuvo que acudir de emergencia al médico, donde la medicaron y empezaron a realizarle extracciones de líquido que fueron "muy dolorosas". La actriz señaló que tras 20 días "empezó a bajar la hinchazón, pero me quedó como un hematoma, como una fibrosis terrible, entonces me mandaron unas terapias de masaje y así estuve como tres meses haciéndome masajes hasta que ya desapareció".

