Ángela Aguilar es nombrada 'mujer del año' y desata nueva polémica: "Poco merecedora"

En medio de la polémica que desató la cantante argentina Cazzu, desmintiendo a Ángela Aguilar, la artista mexicana ha sorprendido con nuevas noticias en su carrera. Por ejemplo, en las últimas horas fue nombrada mujer del año por una importante revista.

¿Por qué Ángela Aguilar fue nombrada mujer del año?

La revista Glamour publicó recientemente su nueva edición, en la que reconoce a las mujeres del año en diferentes áreas. Aunque la publicación reconoce a cantantes, actrices, deportistas, entre otras, la mención de Ángela Aguilar ha desencadenado críticas en las redes sociales.

En esta tercera edición decidió otorgarle el título a la cantante mexicana el Regional Music Award como mujer del año. Destacaron que Aguilar "ha capturado la atención no solo por su inigualable voz, sino también por su estilo único, fiel a sí misma y a sus raíces".

La revista Glamour eligió a Ángela Aguilar como mujer del año

Según la famosa revista, Ángela Aguilar es reconocida porque, a sus 21 años, "ha logrado abrirse camino como mujer en el género regional mexicano y el mariachi, un espacio tradicionalmente dominado por hombres".

Reacción de Ángela Aguilar

Tras recibir el nombramiento, la cantante mexicana expresó a la revista que "me siento poco merecedora, la verdad. No entiendo por qué me han considerado".

La artista agregó que "ser considerada para este reconocimiento es un gran impacto para mí. Me hace reflexionar sobre cuánto tengo por aprender y crecer, pero sé que voy por el buen camino" y agregó que "ser una mujer que inspira es esencial, y eso es parte de por qué nos esforzamos por seleccionar a mujeres que nos motivan y que merecen ser reconocidas".

Sin embargo, en las redes sociales el nombramiento de Ángela Aguilar como mujer del año no fue bien recibido. "¿Mujer del año Ángela Aguilar? ¿Premiar a la roba maridos?", "Qué pocos valores tiene esta revista", "¿Todo bien Glamour?", "Mucho apellido y pocos valores. Ángela no merece ese premio", "La mujer del año es Cazzu" y "¿Cuánto pagó don Pepe Aguilar?".

Otras mujeres reconocidas como mujer del año

Además de Ángela Aguilar, la protagonista de esta publicación de mujer del año fue la también cantante Dulce María, de RBD, como Female Empowerment Figure.

Otras mujeres premiadas fueron: Bu Cuarón como ‘Rising Star’, Galilea Montijo como ‘Beauty Revolutionary Icon’, Mabel Cadena en ‘Change Maker’, Macarena García como ‘Fashion Icon’, Conjunto Mexicano de Gimnasia Rítmica como ‘Sports & Inspiration’, St. Vincent en ‘Innovation in Music’, y, finalmente, a la Fundación Freedom en la categoría de ‘Social Activism Award’.