Ángela Aguilar tomó radical decisión tras polémica con Cazzu, ex de Christian Nodal

Las recientes declaraciones de Cazzu en una entrevista causaron revuelo en las plataformas digitales. La argentina desmintió a Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes aseguraron que ella sabía de su relación amorosa antes de que fuera anunciada, y hasta dio a entender que el mexicano la había engañado con su colega.

Tras las fuertes palabras de Cazzu, dando a conocer por primera vez su parte de la historia, tanto Christian Nodal como Ángela Aguilar tomaron decisiones radicales, pero totalmente opuestas.

¿Qué hizo Ángela Aguilar tras las revelaciones de Cazzu?

La cantante mexicana empezó a recibir muchos ataques en sus redes sociales, luego de las declaraciones de su colega argentina, razón por la que decidió eliminar la opción de comentarios en su perfil.

Aunque ya los usuarios de redes sociales no pueden comentar en las publicaciones de Ángela Aguilar, esto no ha evitado que los internautas encuentren la manera de manifestarle a la cantante de 21 años su descontento con lo ocurrido con Cazzu y Christian Nodal.

Justo después de esta polémica la cantante mexicana dio a conocer dos importantes noticias para su carrera, su colaboración con el maestro Gustavo Dudamel y que se presentará en la ceremonia de los Latin Grammy el próximo 14 de noviembre. Sin embargo, estas buenas nuevas quedaron opacadas por las revelaciones de Cazzu.

En los comentarios de esas publicaciones, la gran mayoría manifiesta su apoyo a la argentina y condenan a la mexicana. "Team Cazzu", "¿A qué hora se presenta para no verlo?", "Pongámonos de acuerdo para cambiar de canal cuando ella se presente", "Mejor hubieran invitado a Cazzu", "Que pase la amante", se lee en las reacciones de los internautas.

Pepe Aguilar apoya a su hija tras declaraciones de Cazzu

No fue solo Ángela Aguilar la que decidió limitar los comentarios en sus redes sociales. Pepe Aguilar, el papá de la cantante, también tuvo que hacerlo al notar que también le estaban dejando malos comentarios en sus publicaciones. Como muestra de apoyo a su hija, el líder de la dinastía decidió callar a los usuarios de Instagram.

La reacción de Nodal a las palabras de Cazzu

Christian Nodal acompañado de su esposa, Ángela Aguilar y su suegro, Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez. IG: Pepe Aguilar

Por otro lado estuvo la reacción de Christian Nodal, quien, al contrario de su esposa y su suegro, decidió darle la cara a sus seguidores y responder a su ex a través de una transmisión en vivo.

"Nunca fui infiel, nunca hubo una tercera persona. Insinuar que yo estaba con mi esposa durante mi exrelación es algo muy grave y feo. Yo seré muchas cosas, pero infiel no", aseguró de manera contundente el artista que también pidió respeto para su esposa. "De mi esposa no van a andar hablando así. Ella no es nada de lo que ustedes creen. Jamás fue mi amante, jamás fui infiel, jamás hubo ni una conversación, jamás le haría eso a Ju [Cazzu]".