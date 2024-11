Cazzu destapó toda la verdad sobre Nodal y Ángela Aguilar: "Yo sufrí mucho"

Julieta Emilia Cazzuchelli, más conocida como Cazzu, es tendencia en redes sociales luego de que decidiera revelar toda la verdad de lo que pasó entre ella y Christian Nodal, y también cómo entró Ángela Aguilar en esta historia. La argentina fue contundente con sus afirmaciones y dejó mal parados a los dos mexicanos, asegurando que sí la engañaron.

¿Por qué Cazzu guardó silencio tanto tiempo?

La cantante acudió al podcast PLP de su natal Argentina y habló con toda sinceridad de cómo ha vivido el último año, convirtiéndose en mamá mientras enfrentaba la polémica mediática por su separación de Christian Nodal y el posterior matrimonio de este con Ángela Aguilar. Cazzu detalló que mantuvo silencio por mucho tiempo, pero ahora decidió que es hora de que las personas conozcan su versión.

"Mantuve silencio por todo ese tiempo porque me parecía lo correcto y hace poco sucedió algo que sí me hizo sentir que estaba en mi límite y que era necesario usar mi voz para decir mi lado de la historia", señaló la argentina, haciendo referencia a unas declaraciones que dio Ángela Aguilar recientemente.

Lo que rebosó la copa para Cazzu fueron las palabras de la esposa de Christian Nodal en una entrevista, donde afirmó que ella y Nodal nunca engañaron a la argentina y que esta estaba enterada de su romance. "Todos los involucrados están juntos, unidos y en la misma página. A nadie le rompieron el corazón y tenemos la conciencia muy tranquila. Todas las partes involucradas sabían lo que estaba pasando", expresó la mexicana.

Publicidad

Cazzu se va contra Ángela Aguilar y la desmiente

Cazzu, aparentemente, le envió un mensaje a Ángela Aguilar - Fotos: Redes sociales

Según Cazzu, estas palabras de Ángela Aguilar la hicieron enfadar y tomar finalmente la decisión de contar su parte de la historia. "Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas, que ellos vienen con una relación de muchos meses antes de que haya sido expuesta y que yo estaba en pleno conocimiento, y me siento en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira".

Publicidad

La argentina agregó que "la gravedad que me parece que tiene esto es que viene de boca de uno de los protagonistas", haciendo referencia a la cantante mexicana. "Se han inventado tantas cosas, le han hecho mucho daño a mi familia y lo he soportado en silencio porque me seguía apareciendo lo correcto. Fue un silencio de reconstrucción".

Julieta señaló que mientras se anunciaba su separación de Nodal y a su vez él hacía pública su relación con Ángela Aguilar, "yo me mudaba, armaba un hogar, seguía mi trabajo y maternaba a una bebita de ocho meses". Además, subrayó que su círculo más cercano la protegió tanto que intentó que ella no se enterara de lo que pasaba entre su ex y la mexicana, pero no fue posible evitarlo.

¿Cómo se enteró Cazzu de la relación de Nodal y Ángela Aguilar?

Publicidad

No fue como Ángela Aguilar lo dio a entender, que Cazzu estaba enterada de su relación con Nodal desde antes. La argentina reveló que se enteró por los medios. La cantante insistió en que "yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa. A mí, cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto".

Incluso, contó que ella le preguntó a Nodal si había alguien más y que "la respuesta fue 'no'". De manera contundente, Cazzu reveló que "yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo, a través de los mismos medios", y contó que "me sorprendí porque yo a ella la conocía y había compartido algunas veces. Primero pensé que no era y resultó que sí".

Publicidad

Además, Cazzu también arremetió contra Aguilar por decir que "a nadie le rompieron el corazón". Nuevamente la argentina desmintió a la mexicana y señaló que "yo sufrí muchísimo y se rompió muchísimo más que un corazón, se rompieron muchos corazones, se rompió mucho, fue un proceso muy doloroso y yo me manejé con muchísimo respeto por todos, porque tengo una hija que tiene un papá que va a ser siempre su papá".