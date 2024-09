Britney Spears aclaró de qué se trata la película en la que está trabajando

Semanas atrás se dio a conocer que Britney Spears estaba trabajando en una nueva película y, según la prensa internacional, sería una inspirada en el libro de sus memorias The Woman In Me. Sin embargo, la artista musical descartó estas suposiciones en sus redes sociales.

Spears confirmó a sus más de 40 millones de seguidores que trabaja junto al cineasta Jon Chu en una nueva propuesta para el séptimo arte, pero que no tiene nada que ver con contar su historia en la gran pantalla.

Esto dijo Britney Spears sobre su próxima película

"Estoy emocionada de compartir con mis fans que he estado trabajando en un proyecto secreto con #MarcPlatt. Siempre ha hecho mis películas favoritas… estén atentos", escribió la princesa del pop en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, la famosa agregó una importante aclaración y es que esta cinta no está relacionada con el libro autobiográfico que lanzó recientemente. Incluso detalló que ella interpretará a una mujer a la que admira bastante.

"El proyecto en el que estoy trabajando no es una historia biográfica. Es un musical de ficción en el que interpreto un personaje extremadamente inteligente", aclaró la intérprete de Baby One More Time.

De la misma forma, confirmó que Jon Chu sí hace parte de este trabajo. "¡Es halagador estar en tan buena compañía como Jon Chu!", finalizó.

¿Cuándo se estrenará en cines la nueva película de Britney Spears?

Todavía se desconocen detalles sobre la fecha de estreno en cines de este proyecto de la princesa del pop.

En su momento, cuando se pensaba que era una biografía, The Hollywood Reporter dio a conocer que en este proyecto se dará una narración bastante extensa de la vida de Britney Spears, por lo que será dividida en dos partes, abordando partes de su vida como sus relaciones personales y profesionales, eventos políticos, su salud mental y problemas familiares.