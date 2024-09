Carballo comparte su último diálogo con Maryan Gómez: "Se me parte el alma"

La joven atleta Maryan Gómez, exparticipante del Desafío, falleció el pasado 31 de agosto en una clínica de Bogotá. La joven dejó una huella imborrable en el corazón de sus familiares y amigos, quienes ahora lamentan profundamente su muerte.

Uno de sus amigos fue Carballo, conocido por su participación en el Desafío 2023 como uno de los Súper Humanos más memorables. El joven mantenía una estrecha relación con Maryan Gómez y, conmovido por la triste noticia, decidió rendirle homenaje a través de sus redes sociales, recordando los momentos compartidos con cariño y aprecio.

En su cuenta de Instagram, Carballo publicó un mensaje emotivo, acompañado de una captura de su última conversación con Maryan.

Redes sociales

"Algo me decía que no estabas bien y pregunté por ti. Ahora te has ido y yo planeaba verte hoy, pero no de esta manera. Me duele pensar que te fuiste sintiendo que no importabas a nadie, pero siempre te escuché y estuve allí para ti. Te extrañaré mucho, la gente nunca mereció tu gran corazón. Me quedaré con el recuerdo de tu disposición a ayudar siempre a quien te necesitaba. Nos veremos en otra vida, donde recibirás todo el amor que este mundo te negó", escribió Carballo en su publicación.

Publicidad

Además, Carballo compartió una grabación en la que se le ve entregándole un ramo de flores a Maryan, quien lo recibió con emoción. En el video, añadió otro mensaje.

"Te di las flores y el amor que pude en vida. Siento no haber llegado a tiempo para decirte, como siempre, que todo estaría bien. Vuela alto, mi reina del crossfit. Eras la persona más talentosa que conocí y odiaré no haber podido sacarte más sonrisas y demostrarte que nunca estuviste sola", señaló.

Redes sociales

Publicidad

Carballo también publicó un mensaje a las personas que han lamentado el fallecimiento de Maryan: "Que vergüenza esas historias de 'apoyo' de gente que habló tan mal de ella, que la criticó, la señalo, la juzgó y la apartó de todo. Que Dios los bendiga y perdone, porque no saben lo que hacen".

¿De qué murió Maryan Gómez?

La muerte de Maryan Gómez, quien falleció a los 29 años debido a una complicación pulmonar, ha causado gran conmoción en los que la conocían y seguían. Sus familiares informaron que la complicación se agravó rápidamente, llevándola a un desenlace trágico.