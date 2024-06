Céline Dion se mostró vulnerable en lanzamiento de su documental: "No estoy muerta"

Tras año y medio de su diagnóstico con el síndrome de la persona rígida, Céline Dion reapareció en Nueva York donde recibió una ovación de su público en medio de la presentación de su documental I Am: Céline Dion. Entre lágrimas, la cantante agradeció el apoyo de sus fanáticos y resaltó su deseo por volver a cantar.

>>> Lea también: Céline Dion dice que volverá a los escenarios a pesar de su síndrome de persona rígida

En medio del evento la artista aseguró que su "pasión como artista nunca va a desaparecer" pese a los problemas de salud, que en su caso son, según ella, una pequeña parte de su monumental historia. "No estoy muerta", declaró la cantante a AFP en la alfombra roja del estreno del desgarrador pero también alegre documental.

El largometraje se centra en la fulgurante carrera de Céline Dion como cantante y en los problemas más recientes derivados de una rara enfermedad neurológica que le ha obligado a retirarse de los escenarios. Según la canadiense, hablar de su enfermedad en el documental es "el mayor regalo y la mayor responsabilidad", pues espera servir de inspiración a personas con situaciones similares.

Publicidad

"Es duro estar aquí", reconoció ante la prensa, aunque "al mismo tiempo, estoy muy conmovida. Siento que todavía tengo mucho apoyo y mucho amor y espero que este documental ayude, porque a mí me ayudó mucho", dijo, detallando su gratitud a su familia, a su equipo médico y a sus fans en esta "lucha eterna" y diaria.

La artista de 56 años, conocida entre otros éxitos por My Heart Will Go On, anunció en diciembre de 2022 que le habían diagnosticado el síndrome de la persona rígida (SPR), un trastorno autoinmune progresivo que no tiene cura, y que le obligó a cancelar indefinidamente sus actuaciones.

Publicidad

Irene Taylor, la directora del documental, declaró a la agencia internacional citada que la única petición de Dion había sido poder contar su propia historia, con sus propias palabras. "Fue como música para mis oídos de narradora", dijo Taylor. "Se abrió y fue muy auténtica", tanto "en su alegría como en su sufrimiento", relató la directora.

En el documental se pueden ver imágenes de archivo de la carismática artista, así como tiernas escenas en casa con sus hijos y perros que ofrecen un retrato peculiar y acogedor de Céline como madre. Pero también documenta la gravedad del dolor de Dion, incluida una larga secuencia que muestra con insoportable detalle a la cantante sufriendo un ataque. El episodio la deja inmóvil e incapaz de hablar, lo que conmocionó hasta las lágrimas a muchos espectadores.

A pesar de que esta es la realidad de la cantante en el último año y medio, el hilo conductor del documental no es su enfermedad, sino su amor por la familia, los amigos y la música. Se deja ver atormentada por la pérdida de su voz, pero es su alegría de vivir y su inquebrantable sentido del humor lo que brilla en la película.

El documental sobre Céline Dion estará disponible en todo el mundo el 25 de junio en Prime Video. "Esta película es mi carta de amor a cada uno de ustedes", dijo en medio de una gran ovación. "Y espero volver a verlos a todos muy pronto".

Publicidad

>>> Le puede interesar: Céline Dion revela detalles de su lucha contra el síndrome de persona rígida: "Espero un milagro"