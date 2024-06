Céline Dion dice que volverá a los escenarios a pesar de su síndrome de persona rígida

Céline Dion se ha hecho reconocida a nivel mundial por éxitos musicales como 'My Heart Will Go On' o 'I'm Alive', pero durante los últimos meses lo que ha destacado de la artista es su lucha contra el síndrome de persona rígida que padece. La famosa dio a conocer sus planes a futuro en una reciente entrevista.

Céline Dion revela detalles de su lucha contra el síndrome de persona rígida: "Espero un milagro"

La artista de 56 años está próxima a presentar al mundo un documental sobre su carrera y el diagnóstico que le cambió la vida. En medio de este lanzamiento, Céline Dion concedió una entrevista a la cadena internacional NBC en la que habló de su estado de salud y reveló que anhela volver a dar conciertos.

Cabe recordar que debido al síndrome de persona rígida, el cual hace que la cantante pierda el control de sus músculos, la canadiense tuvo que cancelar una gira de conciertos que tenía programada. Gracias al tratamiento que lleva a cabo para esta enfermedad, que no tiene cura, ahora la artista asegura que podrá regresar a los escenarios.

"Voy a volver a los escenarios, incluso si tengo que gatear. Incluso si tengo que hablar con mis manos, lo haré", expresó la cantante muy segura de su próximo propósito.

Estas declaraciones de Céline Dion que emocionaron a sus fanáticos, se dieron en el marco del estreno de 'Yo soy: Céline Dion', documental sobre su vida que se estrenará el próximo 25 de junio en la plataforma de streaming Amazon Prime.

La ganadora del Grammy también señaló en la entrevista que, además de someterse a un gran tratamiento para controlar la enfermedad, durante estos meses ha extrañado especialmente compartir con su público. "Yo soy Céline Dion, porque hoy mi voz será escuchada por primera vez, no porque tenga que hacerlo, o porque necesite hacerlo. Sino porque quiero y me hace falta esto".

La cantante canadiense también detalló que el dolor muscular y los espasmos que a veces padece a causa de este síndrome son tan fuertes que podrían provocar la fractura de una costilla. "Es como alguien estrangulándote", aseveró.