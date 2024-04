Céline Dion revela detalles de su lucha contra el síndrome de persona rígida: "Espero un milagro"

Céline Dion, cantante de 56 años, es la nueva portada de la revista Vogue Francia, en la que decidió hablar sin ataduras sobre lo que viene enfrentando desde que fue diagnosticada con el síndrome de persona rígida.



Desde hace año y medio la artista enfrenta esta condición médica, pero esta es la primera vez que decide hablar sobre ella, pues anteriormente todo se conocía a través de familiares y allegados.

Céline Dion asegura que casi no sale o viaja, debido a que el síndrome de persona rígida afecta el control de sus músculos, pero esto no la detiene.

Su día a día consiste en luchar, así lo describe: "Esa soy yo ahora con el síndrome de la persona rígida. Cinco días a la semana hago terapia atlética, física y vocal. Trabajo los dedos de los pies, las rodillas, las pantorrillas, los dedos de las manos, el canto, la voz".

Agregó que actualmente "espero que encontremos un milagro, una forma de curarla gracias a la investigación científica, pero tengo que aprender a vivir con ella".

Céline Dion reconoció que en los primeros meses se sumergió en una profunda tristeza en la que se cuestionaba constantemente: "¿Por qué yo? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿Soy responsable? ".

Con el paso del tiempo, ha entendido que "tengo dos opciones: o entreno como una atleta y trabajo duro o me desconecto y ya está. Me quedo en mi casa, escucho mis canciones, me pongo delante del espejo y canto para mí misma. He elegido trabajar con todo mi cuerpo y toda mi alma, de la cabeza a los pies, con un equipo médico. Quiero estar lo mejor posible".

Reconoce que llegó a esa conclusión positiva de la vida al pensar en las otras personas en el mundo que tienen síndrome de la persona rígida, pero que no cuentan con el mismo privilegio de ella de poder pagar un tratamiento médico.

Sobre su regreso a los escenarios y la música recalca que todavía hay un panorama de duda: "Mi cuerpo me lo dirá. Por otra parte, no quiero esperar. Vivir al día es muy duro moralmente. Es duro, estoy trabajando muy duro y mañana será aún más duro. Mañana será otro día. Pero hay una cosa que nunca parará, y es la voluntad, pasión, sueños, determinación".