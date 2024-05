Cher y su hijo de 47 años ya no irán a juicio por custodia de patrimonio

A finales del año 2023 la cantante Cher solicitó a un tribunal que le otorgara la custodia de su hijo Elijah Blue Allman, de 47 años. Según ella, debía ser la cuidadora del patrimonio de su hijo menor, quien aparentemente no era capaz de manejar sus finanzas por sus "problemas graves de salud mental y abuso de sustancias psicoactivas".

>> Le puede interesar: Catalina Gómez, de Día a Día, tiene otra profesión que compartió con sus compañeros

En enero de este año el tribunal negó la custodia a la cantante y eso inició una lucha legal entre ella y su hijo, quien desmintió las afirmaciones de su mamá. Próximamente se esperaba que madre e hijo se enfrentaran en un juicio, pero parece que la tensa relación entre los dos está mejorando.

El juicio estaba programado para el 11 de junio en un tribunal de Los Ángeles; sin embargo, documentos judiciales obtenidos por medios como el Daily Mail y People plantean que Cher y Elijah Blue Allman se han reunido "en privado" recientemente y han llegado a un acuerdo.

Publicidad

"El 7 de mayo, la legendaria cantante y Allman acordaron pausar todos los procedimientos legales y actividades relacionadas, incluida toda la práctica de descubrimiento y moción, para permitir que las partes continúen trabajando juntas para resolver este asunto de manera privada y confidencial", indicó People.

Aunque se espera que esto signifique que la relación entre la cantante y su hijo está en mejores términos, el juicio fue reprogramado para el 13 de septiembre en caso de que el problema no se solucione en privado.

Publicidad

¿Por qué Cher quería la custodia del patrimonio de su hijo?

Cher señalaba a finales de 2023 que su hijo es "incapaz de administrar sus recursos financieros". Detallaba también que ella debía ser la tutora de su hijo, debido a que su exesposa Mariangela King no podría cumplir con la labor de proteger "la propiedad de Elijah de pérdidas o lesiones" porque la relación que tuvieron estuvo "marcada por un ciclo de adicción a las drogas y crisis de salud mental".

La preocupación de la intérprete de 'Believe', según explicó al tribunal de Los Ángeles, es que, en cualquiera de los dos casos, el dinero que reciba Elijah Blue Allman sea gastado inmediatamente en drogas, dejando vacío el patrimonio del hombre para el resto de su vida.

>> Lea también: Ana Gabriel es hospitalizada de urgencia tras concierto en Chile: ¿qué le pasó?

Por su parte, su hijo se defendió diciendo que "la he visto sufrir de depresión en el pasado y no creo que sea capaz de tomar decisiones apropiadas para mi patrimonio. No necesito una tutela. La única persona que puede salvarme de mis demonios soy yo, y eso es precisamente lo que estoy haciendo".