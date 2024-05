Ana Gabriel es hospitalizada de urgencia tras concierto en Chile: ¿qué le pasó?

La cantante mexicana Ana Gabriel está llevando a cabo una gira de conciertos por Latinoamérica con la que celebra sus 50 años de carrera artística. Tras cumplir con las primeras fechas la salud de la artista de 68 años se vio comprometida y tuvo que ser atendida en urgencias.

La intérprete de 'Quién como tú' ofreció conciertos en Perú, Argentina, Uruguay y esta semana llegó a Chile. Ana Gabriel se presentó sobre el escenario del Movistar Arena de Santiago de Chile ante miles de fanáticos que quedaron preocupados por su estado de salud y aplaudieron la fortaleza de la cantante para seguir con la presentación.

Según detallaron algunos asistentes, Ana Gabriel tomó varias pausas a lo largo del espectáculo, argumentando que se sentía mal, y detrás del escenario la asistieron con una máscara de oxígeno. En videos publicados en redes sociales fue evidente la dificultad de la cantante mexicana para respirar, a pesar de eso cumplió a cabalidad con su show.

¡Que artista! Se notó el gran esfuerzo para llevar a cabo su concierto con su malestar y aún así pudo brindar un buen espectáculo. En condiciones similares otro cantante se baja del escenario y no canta más.



¿Qué tiene Ana Gabriel?

Tras terminar el concierto, Ana Gabriel fue trasladada por su equipo a la Clínica Alemana de Santiago, donde fue atendida de urgencias. Desde la camilla del hospital, la misma cantante comunicó que tiene influenza.

"Como pueden darse cuenta, amigos, tuve que venir después del concierto, por eso es que me ven maquillada, a urgencias. Di positivo a influenza", expresó la cantante y pidió perdón a sus fanáticos. "Siento mucha pena decirles que fue un gran esfuerzo para mí esta noche, pero ustedes me llenaron de amor que logré salir, no como hubiera querido, no como se lo merecen".

Por ahora, la intérprete de 'Luna' seguirá bajo observación médica y se tomará unos días de reposo. Teniendo esto en cuenta, su equipo pospuso su próximo concierto en el mismo escenario, programado para el 20 de mayo. Se desconoce si esto afectará fechas en otros países como Colombia.