Marcela Benjumea debuta en el cine de terror con Auxilio

La actriz colombiana Marcela Benjumea está emocionada por presentar Auxilio, la película de terror argentina en la que debuta como actriz para este género. Además de los sustos, el largometraje también aborda el empoderamiento femenino.

Su participación en esta cinta, según reveló en diálogo con Show Caracol, llegó a través de un mensaje directo en Instagram. En un principio la famosa pensó que se trataba de una broma, pero esto terminó siendo su trabajo más retador de los últimos años.

"Yo pensé que era tomando el pelo, pero sí fue. Me escribieron por Instagram: '¿quieres hacer una película en Argentina mes y medio?'", recordó la actriz.

En Auxilio las personas se sumergirán en un mundo que tiene sus propias reglas, pero en el que las mujeres también quieren crear las suyas. Específicamente, una joven rebelde, víctima de la opresión machista y el abuso, es enviada a un convento de monjas por no seguir los 'valores familiares', y su comportamiento desata situaciones sobrenaturales.

Publicidad

"Se habla de la violencia contra las mujeres en los inicios del siglo XX, sobre la imposibilidad que tenían las mujeres de decir sobre sí mismas y, en esa medida, cuando lo hacen y piensan de manera distinta son castigadas", agregó Marcela Benjumea sobre la cinta que está en cines colombianos desde el 18 de enero.

El rol de las mujeres no solo hace parte de la historia de esta película argentina, sino también del trabajo detrás de ella. Auxilio nace de la mirada femenina de su directora Tamae Garateguy, por lo que sus diferentes roles detrás y frente a las cámaras están abordados por mujeres.

"La película está hecha, casi en un 90%, por mujeres. Todos los departamentos de cámara, sonido, fotografía, fueron mujeres tremendas", aseguró la actriz.

Publicidad

Además, sobre su papel reconoció que fue todo un reto para ella. "Yo tenía que hablar como argentina, rodeada de argentinos, porque yo era la única colombiana en el set. Entonces a mí me daba pudor, no quería embarrarla y me tocó estudiar juiciosamente por mucho rato", reveló Marcela Benjumea.