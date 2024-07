Don Omar rompió el silencio para hablar del cáncer que padeció

El llamado rey del reguetón, Don Omar, concedió una entrevista al programa digital 'El show de Piolín', donde habló de los miedos que sintió cuando recibió le diagnosticaron cáncer. Manifestó que, gracias a una detección temprana, pudo tomar el tratamiento adecuado para actuar rápidamente y hoy sentirse pleno.

Don Omar confesó en el programa que: "Pasé en algún momento de esa etapa del miedo a la etapa de la paz, cuando literalmente le dije a Dios '¿sabes qué? Yo creo que yo he vivido todo lo que quiero, creo que he recibido todo lo que no me merecía', yo llegué a un momento en el que levanté la mano y dije, 'que sea lo que tu digas'".

¿Cuál fue el diagnóstico de Don Omar?

Don Omar anunció a través de sus redes sociales que tenía cáncer de riñón y que había sido intervenido quirúrgicamente para removerlo.

“Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto”: fue el mensaje que el puertorriqueño hizo público a sus seguidores y amigos.

En el programa El Gordo y la Flaca, el conductor Raúl de Molina fue el encargado de compartir detalles sobre el estado de Don Omar tras su cirugía por un cáncer de riñón.

“Tuve una gran alegría alrededor de las 06:15 de la tarde cuando me entra primero un texto y a los dos minutos una llamada, era Don Omar para decirme que había salido de su operación, una operación que demoró 4 horas y que ya se sentía bien”, sostuvo De Molina.