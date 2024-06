Don Omar: top 10 de sus éxitos más escuchados

Fanáticos de la música urbana están conmocionados ante el reciente anuncio de Don Omar, cantante puertorriqueño, en sus redes sociales dando a conocer que fue diagnosticado con cáncer. En medio de los mensajes de apoyo y preocupación, muchos reproducen las canciones del artista en señal de apoyo.

Don Omar, de 46 años, inició en la música a finales de los años 90 y en 2003 lanzó su álbum de estudio debut The Last Don con el que abrió su camino a nivel mundial como uno de los mejores exponentes del reguetón. A lo largo de más de 20 años de carrera, ha sido el protagonista de las mejores fiestas, por eso mencionamos algunas de sus canciones más reproducidas en plataformas.

Top 10 canciones más escuchadas de Don Omar

1. Danza Kuduro

Lanzada en el año 2011 junto al cantante Lucenzo, Danza Kuduro fue un éxito bailable y el primer sencillo del álbum Don Omar Meet the Orphans. Actualmente, es la canción más escuchada del artista en Spotify y YouTube con más de 1.500 millones de reproducciones en cada una.

2. Dile

Dile fue uno de los primeros éxitos de Don Omar a nivel mundial, siendo el primer sencillo de su álbum debut en 2003. Cuenta con más de 800 millones de reproducciones en Spotify y más de 190 en YouTube.

3. Salió el sol

King of Kings fue el álbum con el que Don Omar se posicionó internacionalmente como Rey del reguetón. Salió el sol es uno de los temas más escuchados de este disco con más de 400 millones de reproducciones en Spotify y 500 en YouTube.

4. Ella y yo

Se trata de la colaboración entre Aventura, con Romeo Santos, y Don Omar, una de las más escuchadas hasta la actualidad. Se lanzó en 2005 y, aunque no es una canción de Don Omar, sí se convirtió en un hit para las carreras de ambos artistas.

5. Ojitos Chiquitos

En 2006 Don Omar también se hizo popular en las emisoras a nivel internacional con Ojitos chiquitos, un tema de su álbum King of Kings en el que le canta a la mirada hechicera de una mujer que lo cautivó.

6. Virtual diva

Con más de 500 y 300 millones de reproducciones en YouTube y Spotify, respectivamente, Virtual diva también es uno de los mayores éxitos de Don Omar. La canción fue lanzada en 2009 con un videoclip grabado en La Plata, Argentina.

7. Aunque te fuiste

Don Omar no solo ha hecho bailar a sus seguidores con sus canciones, así lo demostró con canciones como Aunque te fuiste, más conocida como Vuelve, en la que le canta al desamor en su álbum The Last Don.

8. Dale Don Dale

Lanzada oficialmente en 2002, pero hace parte del álbum debut del artista en 2003, Dale Don Dale es un sencillo con el que Don Omar conquistó los listados de España, Estados Unidos y otros países.

9. Bandoleros

Bandoleros es una canción del artista puertorriqueño en colaboración con su colega Tego Calderón. El tema se lanzó en 2005 como parte de un álbum recopilatorio y rápidamente subió en los listados por unir a dos de las voces más reconocidas del reguetón en ese momento.

10. Taboo

Otro de los temas bailables de Don Omar más escuchados en el mundo es Taboo, lanzado en 2011 con una letra en la que el artista combina el español con el portugués.