El Alfa se retira de la música tras dolorosa pérdida: "Nunca volveré a cantar"

El cantante El Alfa, uno de los artistas más exitosos de República Dominicana en la actualidad, anunció su retiro de las redes sociales y los escenarios tras la muerte de su querida abuela. El artista expresó unas sentidas palabras en la memoria de, quien según él, basó su felicidad en el deseo de verlo triunfar.

En una publicación de Instagram del 7 de enero de 2025, el intérprete de 'Singapur' anunció que sus días de retiro se acortarían, puesto que a finales de este año dejaría la música. "El 18 de diciembre más nunca volveré a cantar", comentó el artista.

El Alfa, cuyo nombre de pila es Emanuel Herrera Batista, había anunciado días antes el fallecimiento de Ramonita, su abuela, algo que le dejó un profundo dolor.

"Sé que la vida continúa, pero mis sentimientos no pasan por desapercibidos, mi abuela me enseñó amar a Dios, sobre todas las cosas, por lo tanto, voy a guardar luto en su memoria. Su felicidad era verme triunfar, pero no puedo ni estar despierto. Me despido momentáneamente de mi público que me quiere vuelvo pronto, adiós Instagram", comentó Herrera, quien compartió algunas imágenes en las que muestra la presencia de Ramonita en diferentes momentos de su vida.

En su pronunciamiento, el cantante también manifestó su pesar porque, por motivos laborales, siente que no pudo pasar el suficiente tiempo al lado de su abuela.

Al darse cuenta de la decisión del reconocido urbano, sus millones de seguidores lamentaron su pérdida, expresándole que lo acompañaban en esta etapa. "Guarda el luto el tiempo que lo necesites … Recuérdala bonito siempre y dedícale tu éxito … Un abrazo Emanuel", le dijeron en redes sociales.

¿Quién es El Alfa?

De acuerdo con su perfil de Spotify, el Alfa, también conocido como El Jefe, es el artista #1 de República dominicana. Nacido bajo el nombre de Emanuel Herrera Batista el 18 de diciembre de 1990, comenzó su carrera en 2007 y logró posicionarse como una estrella del dembow con éxitos como 'La Mamá de la Mamá', 'Gogo Dance', '4K' Y 'Suave'.

Tiene 4 discos de Oro y 3 de Platino de la RIAA, múltiples premios, ha sido destacado por Billboard y cuenta con más de 20 millones de oyentes mensuales en Spotify. Además, es dueño de su propio sello discográfico, El Jefe Records.

