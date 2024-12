El video de Charly García que preocupó a sus seguidores: "No puedo creer que sea él"

Charly García , conocido por su influencia en la música rock en español y por ser una figura importante de la cultura argentina, ha enfrentado varios problemas de salud en los últimos años . Recientemente, en redes sociales circuló un video del músico que ha generado gran preocupación entre sus seguidores.

La grabación, que rápidamente se hizo viral en plataformas como TikTok y X, se puede ver al ícono del rock latinoamericano en una silla de ruedas, saludando a sus fanáticos con una sonrisa que muchos seguidores han descrito como "forzada".

"¡No puedo creer que sea Charly García!", "no soy fan de Charly García, pero qué situación tan horrible. No me quiero imaginar lo que siente y lo que piensa, y que no lo pueda expresar de ninguna forma 😣" y "que este hombre siga vivo el día de hoy es un MILAGRO", fueron algunos comentarios al video viral.

Los problemas de salud de Charly García

Y es que, en 2015, Charly sufrió una fractura de cadera que marcó el inicio de sus dificultades de movilidad. A pesar de haber sido intervenido quirúrgicamente, las secuelas de la lesión han persistido, y con el tiempo, su estado físico ha mostrado un deterioro notable.

Desde hace algunos años, Charly García ha dependido de una silla de ruedas para desplazarse, una realidad que sus seguidores han aceptado con tristeza. A mediados de 2023, se confirmó que el músico ya no podía caminar, lo que aumentó la preocupación por su bienestar. A pesar de estos desafíos, García ha continuado haciendo música y sorprendió a sus fanáticos a principios de 2024 con el lanzamiento de su decimocuarto álbum de estudio, 'La lógica del Escorpión'.

A lo largo de su carrera, Charly García ha dejado una huella notable en la música latinoamericana. Con éxitos como 'No voy en tren' y 'Rezo por vos', ha influenciado a generaciones de músicos y ha sido una voz constante en la escena del rock en español. Su capacidad para reinventarse y su talento innegable han mantenido su relevancia a lo largo de las décadas, a pesar de los altibajos en su vida personal y profesional.

Charly García toca el piano durante un espectáculo en Punta del Este, Uruguay, en 1992 - Getty Images

El lanzamiento de 'La lógica del Escorpión' fue recibido con entusiasmo tanto por la crítica como por sus seguidores. El álbum, compuesto por 13 canciones inéditas, marcó un hito importante en su carrera, especialmente después de siete años de silencio desde su último trabajo discográfico, 'Random'.

Andrés Cepeda fue cacheteado por Charly García

El cantante Andrés Cepeda compartió recientemente un episodio incómodo que vivió con Charly García. Este incidente ocurrió cuando el intérprete de 'Día tras día' tenía alrededor de 19 o 20 años y asistía a una reunión en la casa de una amiga en Bogotá.

La reunión, que inicialmente era una cena tranquila, se transformó en un evento memorable cuando Fito Páez, otro destacado músico argentino, llegó acompañado de Charly García.

Andrés Cepeda cuenta incidente que tuvo con Charly García - Getty Images

Durante la velada, Charly García interpretó algunas canciones en el piano. Sin embargo, en un momento dado, García se retiró a la cocina, y Cepeda, junto con otros músicos presentes, comenzó a tocar y cantar.

"Cuando me pasaron la guitarra a mí, estaba cantando yo, el tipo regresa a la sala y se molesta mucho que le hubiera como robado el foco de la atención de la fiesta y me va metiendo el manotazo y me manda callar así superviolento (...) Fue cachetada con mano abierta", narró Cepeda durante una entrevista con Los40.

Agregó: "Para mí eso fue un impacto muy grande. Mi gran ídolo diciéndome: ‘¡Callate, boludo, no podés cantar!’".