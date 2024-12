Reaparece la actriz Vicky Hernández y da detalles sobre su estado de salud: "Hay exageraciones"

Vicky Hernández, considerada una de las mejores actrices colombianas de la historia, reapareció luego de estar alejada de la escena pública. La artista reveló detalles sobre su estado de salud.

La actriz de 75 años le dio vida a Luz Mila en la película Del otro lado del jardín, la cual se estrenó en octubre del 2024.

En entrevista con la revista Vea y el diario El Espectador, la actriz habló sobre su personaje en la cinta, su estado de salud y sobre su futuro en la actuación.

(Lea también: La Fianza, película que se estrenará en España, cuenta con 3 colombianos: director y actores)

Publicidad

Vicky Hernández se sometió a una cirugía, la cual ella dice que hubo “exageraciones” en torno a cómo terminó después del procedimiento. La intérprete sostuvo que a atendió “un maravilloso neurocirujano, que es el doctor Enrique Osorio Fonseca. Arregló un problemita de las cervicales. Quitó una vértebra”.

Según Vicky, “fue una cirugía delicada, de esas que llaman invasivas, pero afortunadamente salió muy bien. Él es un extraordinario neurocirujano y de todas maneras era mejor arriesgarse a la cirugía que esperar un posible futuro de cuadriplejia”.

Publicidad

La actriz sostuvo que “están bastantes comprometidos los pies, las manos, los brazos y en este momento estamos trabajando fisioterapia para lograr que los músculos recobren un poco de tono y vuelvan a estar en la posición que corresponde. La señora fisioterapeuta me explicó que, cuando uno tiene dolor, el músculo se contrae y trata de huir del dolor; entonces, se va deformando la posición que se debe tener con respecto a los huesos. Entonces, tengo espasmos y contracturas violentas. Hay que deshacerlas y ver si el músculo se sitúa nuevamente en su punto normal para ver si se atenúan los dolores y se logra un poco más de estabilidad y fortaleza al caminar”.

"Me he dado costalazos graves": Vicky Hernández

En cuanto a los dolores, la intérprete indicó que ha estado “acentuado el último año. He tenido varios episodios distintos. En la lumbar tengo cuatro cirugías. Por otro lado, me he dado costalazos graves. A los 12 años sufrí una caída de coxis y de ahí surgieron varios problemas con el tiempo. Yo he tenido fibromialgias y mielopatías, todas las que quiera”.

Sobre su llegada a la película Del otro lado del jardín, Vicky Hernández explicó cómo llegó al filme: “Vi una entrevista de Daniel Posada, el director, y dijo que no me iba a hacer casting a mí, que iba a ver cómo funcionaba la química entre Julián Román y yo. La mayoría de veces, los casting, por lo menos en Colombia, son muy extraños porque a veces el director no sabe lo que quiere ni el equipo de dirección, ni el actor sabe qué están buscando”.

Vicky agregó que “llegué a la película muerta del susto, como llego a toda cosa nueva que voy a hacer, sin tener ni idea qué va a pasar ni cómo va a pasar. Eso es lo que me gusta del cine, el salto al vacío. Llegué con susto porque era un personaje que hablaba poco, que dejaba ver de sí poco, que explícitamente comunicaba poco o nada y era necesario dar, tanto al espectador como al actor y personaje del hijo, toda la solidez de un caso de muerte, que era mejor que se muriera a pesar del amor, la fe y de creer en la vida, como esta señora lo hacía”.

Publicidad

Finalmente, Vicky Hernández dijo que “el arte sana y enferma. Si el arte no sanara, yo creo que la especie humana se habría extinguido hace siglos”.

(Lea también: Juan Pablo Raba revela, entre lágrimas, por qué decidió crear el pódcast Los hombres sí lloran)