En el desierto, la nueva canción de Daddy Yankee que refleja lo que vivió en su divorcio

Hace algunos meses el cantante boricua Daddy Yankee sorprendió al mundo al anunciar su divorcio de Mireddys González . El pleito legal que emprendió la expareja se convirtió en el centro de atención del mundo de la farándula y ahora un nuevo giro musical llega a la historia.

Aunque Daddy Yankee se había alejado de la industria musical por emprender su camino espiritual, la música ha seguido con él, convirtiéndose en un nuevo artista de música cristiana. En las últimas horas, el artista lanzó una nueva canción llamada 'En el desierto', la cual muchos creen que narra lo más difícil de su separación.

(Lea también: "Es solo una prueba más de Dios": exesposa de Daddy Yankee sobre divorcio con el cantante )

Esta es la nueva canción de Daddy Yankee

En el desierto contiene una letra bastante reveladora en la que el cantante habla de miedo, ansiedad y depresión, emociones por las que pudo haber pasado en medio de su divorcio de la mamá de sus hijos y con quien estuvo casado por más de 30 años.

Daddy Yankee y Mireddys González tienen 2 hijos juntos. AFP

Publicidad

La canción demuestra que Daddy Yankee puso en pausa su retiro musical para presentar esta importante canción. A pesar de tener el característico ritmo urbano del artista en su pasado musical, la letra contiene un importante desahogo del cantante, pidiendo la fuerza a Dios para afrontar los difíciles momentos que vive últimamente.

"Yo no tengo fuerzas pa' seguir pero no me voy a rendir", "A pesar de lo que estoy viviendo sigo aprendiendo", "Tengo que ganarle la guerra a la ansiedad", "Líbrame del pánico y del insomnio", entre otras frases son llamativas en la canción.

Publicidad

Letra de la canción de Daddy Yankee

Cuando se acaba este dolor

Siento que el miedo se robó mi valor

Me azota con su poder

Y tengo vencer, tengo vencer, tengo que vencer

La batalla sin mis pensamientos, no te miento

Yo no tengo fuerzas pa’ seguir pero no me “wüa”

Rendir!

En el desierto voy creciendo

A pesar de lo que estoy viviendo sigo aprendiendo,

Lo que es tener paciencia

Voy desarrollando mi resistencia,

En el desierto, yo dejaré mis huellas

Dejaré mis huellas, dejaré mis huellas

En el desierto, yo dejaré mis huellas

Dejaré mis huellas, dejaré mis huellas,

En el desierto

(Lea también: Daddy Yankee demandó a su exesposa por millonarias transferencias sin su consentimiento )

Tengo que ganarle la guerra a la ansiedad

Tengo una vida y por ella voy a pelear

Como un león rugiendo en la oscuridad

Yo voy vencer! Yo voy a vencer!

Líbrame del pánico y del insomnio

Renueva mi mente reprende la culpa y mis demonios

Esto es un día a la vez sin perder la fe

Lo que no comprendo ahora lo voy a entender después

Publicidad

Voy creando nuevos hábitos con sacrificio dejando los vicios

Y dándole duro al ejercicio

Los buitres no se comerán mis sobras

El enemigo se asombra porque soy un guerrero en medio de las sombras.

El viento me susurra su palabras de temor

Pero resisto voy a ganar la batalla en mi interior

Ningún hijo de Dios pierde la guerra contra la depresión yo!