"Es solo una prueba más de Dios": exesposa de Daddy Yankee sobre divorcio con el cantante

Después de semanas de intensas disputas legales, Mireddys González, exesposa de Daddy Yankee, rompió el silencio en sus redes sociales, luego de conocerse que la expareja llegó a un acuerdo en su proceso de divorcio, tras una serie de audiencias públicas en las que el cantante reclamó el control de sus empresas y acusó a González de movimientos financieros no autorizados.

Luego de casi 30 años de matrimonio, varios hijos y un imperio musical y empresarial con el sello discográfico, El Cartel Records y la exitosa empresa Los Cangris Inc, la pareja anunció su proceso de divorcio por razones que aún son desconocidas para los medios. En esta ocasión, Mireddys habló en sus redes sociales sobre el difícil proceso de su divorcio, y la fortaleza que ha encontrado en su fe para afrontar esta nueva etapa de su vida.

Esto dijo la exesposa de Daddy Yankee

"El proceso que estoy pasando en este momento es solo una prueba más para demostrarme que tus tiempos (los de Dios) son mejores y que necesito acercarme más a tu presencia para hacerme más fuerte", dijo Mireddys en una publicación de Instagram. "Porque tú, mi papito Dios, tienes la última palabra, no mis circunstancias. No pierdo la fe y continúo adelante porque tú, papito Dios, estás conmigo", concluyó.

Con este acuerdo legal, ambos exesposos comienzan una nueva etapa en sus vidas. Daddy Yankee, quien ha sido uno de los artistas más exitosos de la música urbana, recupera el control total de sus empresas, lo que le permitirá seguir tomando decisiones sobre su legado profesional. Por su parte, Mireddys González, aunque ya no está al frente de las corporaciones que compartió con el artista, continúa siendo una figura relevante en el ámbito empresarial y en la vida de sus hijos.



El conflicto legal de Daddy Yankee con su exesposa

Según se conoció por EFE, la situación tomó un giro complicado cuando Daddy Yankee presentó una demanda contra su ahora exesposa. En su denuncia, el cantante alegó que Mireddys González había realizado movimientos financieros sin su autorización, incluyendo el retiro de alrededor de 100 millones de dólares de las cuentas corporativas de las empresas El Cartel Records y Los Cangris Inc.. Estos fondos, según los reportes, fueron transferidos a cuentas personales de Mireddys y su hermana.

El conflicto aumentó en el proceso de divorcio, lo que extendió la duración de la disputa legal. No obstante, tras varias semanas de negociaciones, ambas partes llegaron a un acuerdo fuera de los tribunales. Como resultado, Daddy Yankee recuperó el control sobre sus negocios y pudo continuar con su carrera sin que la situación legal se convirtiera en un obstáculo mayor.

Además, se acordó congelar las cuentas de las corporaciones durante 30 días para evitar más movimientos financieros no autorizados; vale aclarar que en la cuenta habían 75 millones de dólares. Además, el acuerdo estipula que Daddy Yankee deberá presentar informes financieros mensuales de sus empresas.

Daddy Yankee también se pronunció



"Fue un proceso que lo he llevado con mucha paz, mucha tranquilidad, mucha semblanza", comentó el reguetonero a los medios al salir de la corte. "Las interpretaciones públicas sobre lo que sucedió no son las mías, pero siempre he respetado a la señora González, y pido que se le siga respetando", agregó.

Daddy Yankee hizo su aparición en el tribunal acompañado de su hijo Jeremy Ayala, quien sigue los pasos de su padre en el mundo de la música. Por su parte, Mireddys González estuvo acompañada de sus dos hijas, Yamilet y Jesaeelys Ayala González.

