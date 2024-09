Epa Colombia enfrenta complicaciones de salud tras someterse a tres cirugías

Daneidy Barrera, más conocida en las redes sociales como Epa Colombia, sorprendió a sus miles de seguidores en redes sociales al anunciar que, luego de unos meses de su cesárea, decidió acudir nuevamente al quirófano para realizarse unos 'arreglitos'. Tras cumplir su objetivo, la famosa enfrenta dolorosa complicación.

A través de sus redes sociales la empresaria registró todo el proceso de antes, durante y después de las cirugías. En medio de eso también pidió ayuda a sus seguidores para aliviar el dolor y enrojecimiento que tiene en la espalda.

¿Qué le pasó a Epa Colombia en la espalda?

Con una foto y algunos videos, Epa Colombia mostró a los internautas que, tras pasar algunas horas en el hospital recuperándose de las cirugías, su espalda quedó completamente roja y, señaló, con mucho dolor.

"He estado bien adolorida, me tocó quitarme la bomba amigas, estoy con qué dolor", escribió la famosa en la historia en la que mostró lo que estaba viviendo. Según detalló, Epa Colombia es alérgica al material de la camilla, lo que le causó esta reacción en su piel.

Epa Colombia mostró dolorosa complicación tras cirugías - Foto: @epa_kera100k

Publicidad

Ya en su casa, la famosa mostró a sus seguidores que el fuerte color rojo en su espalda no había desaparecido y pidió consejos a sus seguidores para tratarlo. "¿Sabes cómo me puedo quitar esta alergia? Me quedó de la camilla".

Por otro lado, agradeció los cuidados de su pareja Karol Samantha en estos momentos. "Karol la dio todita. Uno conoce a su pareja en sus momentos más difíciles".

Publicidad

¿Qué cirugías se hizo Epa Colombia?

En total fueron tres diferentes procedimientos los que Epa Colombia se realizó en el quirófano. La empresaria nuevamente se operó la nariz, pues reveló que en la cirugía anterior un mal procedimiento le dejó las fosas nasales tapadas y le era complicado respirar.

En medio de esa cirugía, la famosa aprovechó y también se operó el mentón y los senos.