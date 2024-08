Epa Colombia aseguró que su exnovia atentó contra su vida: "Ella es una solapada"

Un nuevo capítulo en el drama protagonizado por Epa Colombia y Diana Celis se abre en las redes sociales con más declaraciones de la empresaria en contra de la futbolista. La mujer aseguró que su ex estuvo a punto de atacarla con un cuchillo.

>> Le recomendamos: Epa Colombia muestra pruebas de todo el dinero que tuvo que darle a Diana Celis

¿Diana Celis atacó a Epa Colombia con un cuchillo?

En las transmisiones que Epa Colombia realizó con Yina Calderón, recientemente se revelaron muchos detalles de lo que pasó con la relación entre la empresaria bogotana y la futbolista Diana Celis. En redes sociales, un nuevo aparte de esa conversación ha llamado la atención.

Además de hablar del dinero que tuvo que darle a su expareja y los problemas legales que han enfrentado tras su separación, Epa Colombia aseguró que durante su noviazgo de seis años, Celis intentó atentar contra su vida.

Publicidad

"Tengo las cámaras cuando Diana me dijo que si yo no era de ella no era de nadie y me intentó matar en el Olaya", reveló la empresaria, dejando sorprendidos a todos los internautas conectados y a la misma Yina Calderón.

"¿Matar? ¿Diana Celis la intentó matar a usted?", cuestionó incrédula Yina Calderón; entonces Epa Colombia llamó a uno de sus acompañantes para que apareciera frente a las cámaras y confirmara su versión.

Publicidad

Esta persona, efectivamente, le dio la razón a Epa Colombia, señalando que estuvo en ese momento y ayudó a detener a la futbolista. "Sí, a nosotros nos tocó sostener la puerta, tenía un cuchillo y agarró una tijera, la verdad sí. Eso nunca se había dicho".

Epa Colombia expresó que "entonces la gente dice: 'Diana es la mejor'. Diana es una solapada, querida, yo sí muestro la realidad y cuando uno es tan asolapado se empiezan a caer las máscaras".

La empresaria concluyó sus declaraciones invitando a Diana Celis a dar su versión sobre este hecho. "Estoy esperando a que tú salgas a contar tu versión, no puedes decir nada malo de mí, soy un ser humano maravilloso".

>> También puede leer: Diana Celis reacciona a declaraciones de Epa Colombia en su contra: "Asuman sus errores"