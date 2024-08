Daneidy Barrera regresó al quirófano para operarse la cara: "Una nueva Epa Colombia"

Epa Colombia volvió al quirófano para hacerse nuevos retoques en el rostro y cuerpo. La empresaria, quien hace unos meses se convirtió en madre por primera vez, documentó todo su proceso para sus redes.

Nueva operación de Epa Colombia

Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como Epa Colombia, viajó a Medellín para someterse a una serie de procedimientos estéticos que la harían una nueva mujer.

Al salir del quirófano, publicó un video donde muestra los primeros momentos de su recuperación, donde se le vieron vendajes en el mentón, nariz y pecho. Al parecer, los procedimientos habrían sido correctivos, con el fin de reparar algunos errores de cirugías pasadas.

"La Epa Colombia se va, ahora sale una nueva, radiante, apoteósica", comentó.

Pero su camino por la senda médica no ha terminado, pues espera que en unos 6 meses, cuando se recupere de su cesárea, pueda someterse a una nueva liposucción.

Epa Colombia habló de sus primeras cirugías

Durante la madrugada del 31 de agosto de 2024, antes de pasar por el quirófano, la influenciadora contó que hace unos 7 años decidió operarse a cambio de publicidad, una decisión que hoy lamenta.

"Recuerdo que el cirujano estaba borracho y me hicieron muchas maldades, pero yo los perdono porque fue por publicidad", confesó la joven, quien explicó que, tras malos procedimientos en la nariz, debía inyectarse ácido hialurónico todos los meses.

Además, el mentón y los labios no le permitían gesticular adecuadamente y sus implantes de senos debían ser cambiados.

"Mis seguidoras me compran las queratinas, me apoyan, me han ayudado a salir adelante, a crecer como empresaria. Yo soy feliz con la mujer que hoy en día soy, porque los sueños sí se cumplen. Amigas, gracias", comentó la bogotana, quien cree que tendrá una rápida recuperación.