Epa Colombia reveló el dineral que pagó por implante de pelo que le causó fuerte hinchazón

En las últimas semanas, Daneidy Barrera, más conocida en redes sociales como Epa Colombia, se sometió a un doloroso y costoso tratamiento estético para evitar la caída de cabello y tapar las entradas que tenía en la frente. En sus redes sociales contó algunos detalles importantes.

>> Lea también: Epa Colombia muestra pruebas de todo el dinero que tuvo que darle a Diana Celis

¿Qué se hizo Epa Colombia en el cabello?

La empresaria bogotana se realizó un implante de pelo, un procedimiento que se hace mediante anestesia local y para el que se requieren pelos donantes de una zona poblada, que luego se implantan en la zona receptora después de realizar diminutos cortes en el cuero cabelludo, según explica el portal MedLine Plus.

En días pasados Epa Colombia mostró a sus seguidores que tuvo una complicación tras el tratamiento. Aparentemente su cuerpo reaccionó mal a la anestesia y tuvo una fuerte hinchazón en la cabeza.

Publicidad

¿Cuánto pagó Epa Colombia por realizarse el implante de cabello?

Un seguidor de la empresaria le preguntó por los avances del tratamiento tras varias semanas y la empresaria se mostró recuperada tras la reacción adversa que tuvo. Antes de contar los detalles del proceso, Epa Colombia reveló cuánto dinero pagó por este procedimiento.

"Amiga, me costó 15 millones de pesos", confesó la empresaria y agregó que próximamente se someterá a una nueva cirugía. "No es que yo no tenga amor propio, al contrario, me sobra. Son como mis jugueticos que me pongo".

Publicidad

¿Por qué Epa Colombia se puso un implante de cabello?

Daneidy Barrera explicó que se sometió a este procedimiento porque "yo tenía unas entradas hereditarias", además, en medio del embarazo y el postparto enfrentó una fuerte caída de cabello.

"Aproveché que se me estaba cayendo el cabello para que se regenerara de nuevo, se detuviera todo lo que estaba pasando en el postparto y me volviera a crecer. Apenas me hice el implante, inmediatamente dejó de caerse el cabello y aproveché que era frentona para agregar dos centímetros y ya me está creciendo", agregó.

>> Le puede interesar: Diana Celis reacciona a declaraciones de Epa Colombia en su contra: "Asuman sus errores"