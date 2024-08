Epa Colombia muestra pruebas de todo el dinero que tuvo que darle a Diana Celis

Epa Colombia y su expareja, Diana Celis, vuelven a ser tendencia en las redes sociales, luego de que ambas decidieran revivir conflictos de su separación. Ahora la empresaria le responde a la futbolista mostrando los documentos que prueban el pago de millonarias sumas.

¿Qué pasó entre Epa Colombia y Diana Celis?

Tras una relación amorosa de más de seis años, las dos mujeres se separaron en medio de polémicas. Tiempo después de esa ruptura, Epa Colombia ha decidido hacer tendencia el tema nuevamente, revelando que Diana Celis le quitó la mitad de su patrimonio.

En medio de un en vivo con Yina Calderón, la empresaria reveló que tras su separación, Diana Celis la demandó y le quitó mucho dinero, enviando su empresa a la quiebra y, además, que nuevamente quiere demandarla por las acciones de su emprendimiento.

Por su parte, Diana Celis -quien hasta el momento se había mantenido hermética sobre el tema- respondió en sus redes sociales. La mujer tan solo señaló que "todas las historias tienen dos versiones".

Epa Colombia muestra pruebas de las demandas de Diana Celis

Tras las declaraciones de Celis, Epa Colombia volvió a utilizar las transmisiones en vivo de Yina Calderón para confirmar sus palabras. La empresaria relató los pormenores de su ruptura con la futbolista y señaló que tuvo que darle, en un principio, 500 millones de pesos, pero a pesar de esto Celis la seguía buscando para que regresaran.

"Si no es así que salga y cuente su versión. Ella dice que hay una realidad, su realidad y esta es la verdad", aseguró Epa Colombia sacando los papeles de las cuatro consignaciones que le hizo a Diana Celis en 2022 por 125 millones de pesos.

La empresaria contó que, no contenta con esos pagos, "a los tres meses Diana me demanda. Yo lloraba, yo entré en depresión, ¿por qué me hiciste eso? si tú me dijiste Diana que nunca me quitarías nada de lo que yo te diera. Mi patrimonio estaba en ocho mil millones de pesos, me tocó darle la mitad, cuatro mil millones de pesos".

Epa Colombia mostró que, además de los 500 millones iniciales, "tuve que darle una casa de 1.900 millones de pesos en el Restrepo, tuve que darle el apartamento del Bochica, tuve que darle mi carro porque las motos se las había regalado y todas las transacciones que tengo aquí".

