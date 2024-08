Diana Celis reacciona a declaraciones de Epa Colombia en su contra: "Asuman sus errores"

En recientes declaraciones públicas de Epa Colombia, la empresaria ha dado fuertes declaraciones de su exnovia Diana Celis, llamándola "solapada" y acusándola de querer quitarle acciones de su empresa. La futbolista, por su parte, parece que finalmente rompió el silencio en sus redes sociales.

¿Diana Celis le respondió a Epa Colombia?

Aunque no lo hizo de manera clara, para muchos internautas las más recientes historias de Instagram de Diana Celis son una respuesta indirecta a lo que su expareja ha estado diciendo sobre ella en entrevistas y publicaciones.

Desde su carro, la futbolista bogotana saludó a sus seguidores y les pidió que le contaran algo nuevo, pero les hizo una advertencia. "Si me van a contar algo, cuéntenmelo bien, no vayan a contar a medias, no me vayan a contar solo lo bueno porque de pronto hacen quedar mal a los demás y ustedes quedan como los príncipes o las princesas y pues no es así".

Con una risa irónica, Diana Celis agregó que "en una historia siempre hay dos versiones", por lo que muchos entendieron que sus palabras, más que una reflexión para sus seguidores, eran la respuesta a la empresaria Epa Colombia.

Celis advirtió a sus seguidores que, al contar solo la versión de sus historias, "no se pasen, sean serios" y reconoció que, con el paso del tiempo, se sorprende cada vez más.

"Entre más pasa el tiempo, más me sorprendo, la sociedad de Colombia es un poquito hipócrita a veces, hacen las cosas para quedar bien siempre, pues no, asuman sus errores".

¿Qué dijo Epa Colombia sobre Diana Celis?

En una reciente conversación con Yina Calderón, Daneidy Barrera, conocida en redes como Epa Colombia, trajo a colación los problemas que tuvo con Diana Celis, la cual la demandó hace unos años por una alta suma de dinero.

"Me quitó 4.000 millones de pesos, la casa del Restrepo, $1.900 millones, $500 millones en efectivo, el apartamento del Olaya, el apartamento del Bochica, el Mazda, 2 motos, y ahoritica me vuelve a demandar nuevamente por la marca Epa Colombia y por las acciones de Bienes D y D", explicó la influenciadora bogotana.

