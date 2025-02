Influenciadora mexicana de 27 años falleció tras someterse a una cirugía estética

Hay luto en las redes sociales de México al conocerse que Denisse Reyes, una reconocida influenciadora de Tamaulipas, murió tras someterse a una cirugía estética. La joven de 27 años, aparentemente, fue intervenida en una clínica que no contaba con las autorizaciones requeridas.

Las circunstancias en las que murió la influenciadora todavía están siendo investigadas, pues no son claros los motivos que llevaron a la joven a perder la vida. Familiares y amigos de Reyes piden que se haga justicia.

¿Quién era Denisse Reyes y qué cirugía se hizo?

A través de Instagram y TikTok, Denisse Reyes se había hecho reconocida por compartir detalles de su estilo de vida, tanto que empezó a ser llamada 'La reina de las ninis de Tamaulipas'. En el mes de enero, anunció emocionada que se sometería a una lipoescultura.

Según informó la influenciadora, el 26 de enero acudió a la clínica Médica San Pablo de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, para realizarse una cirugía estética para sentirse más conforme con su apariencia. Aunque la cirugía terminó bien, en medio de la recuperación la joven perdió la vida.

La familia de Reyes ha informado a medios locales que el 29 de enero, tres días después de la cirugía, la influenciadora empezó a presentar síntomas negativos. Detallaron que todo empeoró luego de que el cirujano Orlando Gamboa le suministrara un medicamento de manera intravenosa.

Denisse Reyes, influenciadora mexicana que murió tras una cirugía - Foto: Redes sociales

En medio de esa situación, los labios de Denisse empezaron a ponerse morados y su familia decidió trasladarla a otro centro médico, en donde finalmente murió a causa de un paro cardíaco.

"El día que me despedí de ti, te abracé y te dije ‘nos vemos en Tampico’. No quería soltarte. Te pedí que te cuidaras mucho. Me duele en el alma lo que está pasando, quisiera devolver el tiempo, pero el hubiera ya no existe", publicó la hermana de la influenciadora en sus redes.

Tras la muerte de Reyes, el caso pasó a manos de las autoridades para establecer qué responsabilidad tiene la clínica y el cirujano en cuestión. En medios mexicanos se ha señalado que, al parecer, el médico no estaba autorizado para realizar este tipo de procedimientos.

Ya en diciembre de 2024, el cirujano Orlando Gamboa había sido acusado por la muerte de una mujer a la que él le realizó una cirugía plástica. Sin embargo, se supo que Denisse Reyes aceptó hacerse la intervención con este médico porque le ofreció un costo más bajo de lo normal.

Mientras la investigación avanza, la familia de la influenciadora pide respeto en sus redes sociales para atravesar el duelo y, especialmente, para apoyar al pequeño hijo que Denisse dejó.