Murió Leidy La Hermosura, influenciadora colombiana con cáncer: "Guerrera de Dios"

Leidy La Hemosura , la alegre joven con cáncer que conquistó al país con su historia de resiliencia y valentía, falleció hoy, 22 de enero de 2025. La noticia fue confirmada por su familia, la cual mostró los angustiantes últimos momentos que tuvieron que enfrentar con la urabaense.

Keidy Hinestroza, hermana de Leidy La Hermosura, compartió entre lágrimas que habían tenido que llevarla a un centro médico a la influenciadora. Allí denunció que no estaba siendo atendida correctamente.

"Yo nunca grabo en estas condiciones, pero a mí no me parece que una persona con una enfermedad terminal se le traiga en la noche a urgencias, porque está muy mal, y es la 1:00 p.m. y no le dicen nada", comentó Keidy, quien posteriormente mostró a su hermana postrada en una cama.

(Lea también: “Toda una guerrera”, joven de Urabá conquista hasta los youtubers más famosos con sus ocurrencias )

Publicidad

En las impactantes imágenes, se ven las manos de la joven perdiendo color y su mirada perdida. Horas después, un corto, pero sentido mensaje, le confirmó a los miles de seguidores de la creadora de contenido su fallecimiento.

"Me partiste el alma. En paz descanses, mi guerrera de Dios", escribió su hermana en historias de Instagram.

La hermana de Leidy La Hermosura confirmó su deceso. Redes sociales

Publicidad

¿Qué tipo de cáncer tenía Leidy La Hermosura?

Leidy Johana Hinestroza Ríos, conocida en redes sociales como Leidy La Hemosura, fue diagnosticada a los 13 años con un cáncer en la pelvis que le causaba dolor constante.

"Duré un proceso de dos años, donde al final me desahuciaron, no me dieron esperanzas de nada, pero gracias a Dios y a unas personas maravillosas que me encontré en mi camino, pude salir adelante", relató la joven.

Esto nunca la detuvo y sus sueños fueron más grandes que su enfermedad. Como ella misma lo presagio, se volvió famosa en redes sociales, consiguiendo más de 420 mil seguidores. Asimismo, consolidó su pasión por la comunicación cuando logró comenzar a estudiar esta carrera en una reconocida universidad.

Hace unas semanas, Leidy La Hermosura había compartido los problemas que había tenido con la EPS Savia Salud. Dijo que, tras la viralización del caso, la entidad se comunicó con ella para darle solución a su delicada situación.

Publicidad

"Nada que nos dan los exámenes. La verdad, yo me siento un poco preocupada porque yo sé la enfermedad que tengo y si uno se descuida en cualquier momento le pasa factura. En este momento no sé lo que tengo, por eso mi desesperación", comentó con la voz entrecortada, admitiendo que estaba cansada, pues sentía mucho dolor.

El gran sueño de Leidy La Hemosura

En 2019, el equipo de Noticias Caracol tuvo la oportunidad de conversar con Leidy La Hermosura en su tierra, Urabá, un territorio del que siempre estuvo orgullosa. Para ese momento su carrera como influenciadora apenas comenzaba, esto gracias a un video viral donde manifestaba su deseo de ser famosa.

Publicidad

Reconocida por los miembros de su comunidad como una jovial adolescente, dijo a este informativo que nunca tomó el cáncer como una enfermedad que le causaría la muerte, sino como "un impulso a seguir viviendo".

Isidora Ríos, madre de Leidy Hinestroza, consideraba que "Dios la tenía con un propósito en esta tierra y ella ha cumplido su meta".

Con solo 17 años ya soñaba en grande. Deseaba crear una fundación en Urabá para que otros pacientes oncológicos como ella pudieran tener ayudas económicas para costear sus tratamientos.

(Lea también: Youtuber Paul Harrell dejó un video pregrabado anunciando su propia muerte )