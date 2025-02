Tiktoker se burla de deportados de EE. UU. y la despiden de su trabajo: "No siento ninguna simpatía"

April Martinson, una tiktoker estadounidense se ha convertido en tendencia a nivel mundial ante las consecuencias que tuvo por un video viral que realizó opinando sobre los inmigrantes que han sido deportados de los Estado Unidos en las últimas semanas. La polémica que causó la llevó a perder su trabajo.

¿Qué dijo la tiktoker sobre los deportados?

Martinson, conocida en TikTok como 'Hot Take Melody', publicó un video en su perfil en el que daba su opinión sobre las deportaciones de Estados Unidos, un tema que ha sido noticia mundial desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

(Lea también: La Casa Blanca respondió al video de Selena Gomez donde aparece llorando por los deportados )

La estadounidense se burló de lo que están viviendo los inmigrantes, señaló que no sentía "empatía" por ellos y que, al contrario, le parecía gracioso verlos llorar porque sus familias está siendo separadas.

Melody is a special kind of vile MAGA.

TikTok: @hot_take_melody pic.twitter.com/JsLNYI4e9s — BoserHoes (@BoserHoes) January 28, 2025

Publicidad

"No me importa que las familias estén separadas. Si alguien está siendo deportado en realidad lo encuentro gracioso, me consuela mucho", aseguró Martinson en el inicio de su video. "No siento ninguna simpatía por tu hijo que podría crecer sin un padre porque fue enviado de vuelta a México o a otro lugar, quiero decir, eres libre de irte con ellos", agregó.

También señaló que ver los videos o noticias de inmigrantes llorando por ser deportados la hacen reír. "No tengo simpatía por tus videos en redes sociales llenos de lágrimas, no me importa, me estoy riendo de ti y tus ganas de llamar la atención, creo que eres inhumano".

Publicidad

El video rápidamente causó revuelo en las redes sociales, donde varios internautas estadounidenses y latinos empezaron a criticarla. Los usuarios incluso hallaron el lugar de trabajo de la mujer, enviándole mensajes a la empresa cuestionando por qué empleaban a personas que pensaran como ella.

(Lea también: La historia de la mamá de Donald Trump, una inmigrante que llegó con US$50 a EE. UU. )

Tiktoker pierde su empleo por video contra los deportados

Bidadoo, empresa en la que trabajaba April Martinson, hizo un comunicado público luego de las múltiples quejas que se hicieron a través de redes sociales sobre su empleada.

"En Bidadoo nos regimos por los más altos estándares de profesionalismo. Podemos asegurar que estas opiniones personales no reflejan los valores que defendemos como empresa", se lee en el documento.

Publicidad

Reconocieron que, aunque Martinson dio sus opiniones en su perfil personal y como individuo, también encontraron sus palabras "profundamente ofensivas", motivo por el que decidieron tomar medidas drásticas.

"Hemos tomado medidas decisivas. Se ha informado del incidente a la policía y al FBI para que vigilen y se ocupen de cualquier riesgo o amenaza potencial. Se ha contactado a la persona involucrada y ya no forma parte de Bidadoo", concluyeron.