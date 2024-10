Jenna Fischer, estrella de The Office, reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama

Jenna Fischer, actriz que dio vida a Pam en la comedia The Office, reveló a sus seguidores que fue diagnosticada con cáncer de seno en 2023. La estadounidense dio los detalles de su experiencia con la enfermedad y cuál es su estado de salud actual.

El cáncer de Jenna Fischer

Por medio de una publicación de Instagram, Jenna Fischer confesó que resultados inconclusos de una mamografía encendieron las alarmas de un posible problema de salud. Tras una ecografía, se dio cuenta de que tenía un objeto extraño en el pecho izquierdo.

"El 1 de diciembre de 2023, me enteré de que tenía cáncer de mama triple positivo en etapa 1. Afortunadamente, mi cáncer fue detectado temprano y no se había extendido a mis ganglios linfáticos o al resto de mi cuerpo, sin embargo, debido a la naturaleza agresiva del cáncer de mama triple positivo, todavía requería quimioterapia y radiación para asegurarse de que no regresara", comentó la actriz que se sometió a varias rondas de quimioterapia y radiación.

Reveló que durante el proceso perdió su cabello, por lo cual comenzó a usar pelucas y sombreros para ocultar su calvicie, pero en este momento, cuando cree sentirse mejor, decidió compartir su proceso para que otras mujeres consulten con regularidad el médico y se realicen las mamografías anuales.

Aprovechó para agradecer a todos los familiares, amigos y personal de salud que la ha apoyado durante el tratamiento, diciendo que volvió al ámbito laboral de la mano de la también actriz de The Office, Angela Kinsey.

"Mi tumor era tan pequeño que no se podía sentir en un examen físico. Si hubiera esperado seis meses más, las cosas podrían haber sido mucho peores... Me complace decir que recientemente me volvieron a examinar y los tratamientos funcionaron. Estoy libre de cáncer", expresó enérgica.

