Karol Samantha, ex de Epa Colombia, le habría enviado indirecta tras su separación

La separación de Epa Colombia y Karol Samantha ha causado gran revuelo en redes sociales y, recientemente, parece que la expareja de la empresaria bogotana envió un mensaje.

A través de las plataformas digitales se ha difundido un video de Karol Samantha que la mujer habría publicado en sus perfiles luego de que se hiciera pública su separación. En el clip utiliza una canción que tendría una indirecta para la famosa.

La polémica publicación de Karol Samantha

"Te lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí", expresa Karol Samantha en el video que se ha difundido en diferentes perfiles de redes sociales señalando que es una publicación de la mujer, luego de terminar su relación con Epa Colombia.

En el video agrega: "¿qué pensaron, que de amor nos íbamos a morir? Voy a sacarme el sufrimiento del pecho, hay que beber al nombre del despecho". Se trata de la canción 'Sígueme y te sigo', de Daddy Yankee.

"¿Y esa no decía que no le gustaban las redes sociales?", "Siempre supe que eso iba a pasar con ella", "Nace una nueva influencer", "¿Ellas no tienen WhatsApp para que se digan las cosas?", "Esa pues que no le gusta las cámaras o parece que ya quiere facturar", "Muy oportunista, se quejaba porque la mostraban y ella era muy tímida", se lee en diferentes reacciones al video publicado por la expareja de Epa Colombia.

¿Qué dijo Epa Colombia sobre Karol Samantha?

Epa Colombia detalló en sus historias de Instagram que los problemas iniciaron tras el nacimiento de su hija. La empresaria enfrentó temas de salud mental como depresión y ansiedad. "Ahí me di cuenta que la pareja a uno no lo entiende, empecé a ver comportamientos super raros con mi expareja y decía 'esto no está bien'", relató.

Sobre Karol, Epa contó que "jamás dejé que aportara para la casa porque sabía que su mamá le exigía demasiado. La mamá de Karol siempre la ha manipulado horrible, esa señora tiene un marido y siempre pone por encima a su marido, sobre su propia hija".

También contó que ella intentó seguir con su vida y su relación de manera normal, motivo por el que decidió operarse para sentirse mejor y seguir trabajando, pero esto no sirvió. "Siguieron los problemas y siempre uno peleando. Uno querer disfrutar a su hija y no poder porque la persona de al lado está peleando", agregó.