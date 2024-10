Epa Colombia arremete contra mamá de Karol Samantha por su separación: "La manipula"

Epa Colombia y Karol Samantha establecieron una de las relaciones más estables de las redes sociales en los últimos meses, de la cual nació su hija Daphne Samara. Sin embargo, en un sorpresivo giro de la historia, las dos mujeres se separaron recientemente.

Los rumores iniciaron en las redes sociales y fue Epa Colombia la encargada de confirmar que su relación con la mamá de su hija había llegado a su fin . En medio de sus declaraciones, la famosa dio a entender que los problemas surgieron por la mamá de su ahora expareja.

¿Qué tiene que ver la mamá de Karol Samantha con la separación de Epa Colombia?

Epa Colombia detalló en sus historias de Instagram que los problemas iniciaron tras el nacimiento de su hija. La mujer enfrentó temas de salud mental como depresión y ansiedad. "Ahí me di cuenta que la pareja a uno no lo entiende, empecé a ver comportamientos super raros con mi expareja y decía 'esto no está bien'", relató.

Explicó que, por ejemplo, la mamá de Karol Samantha le impedía bañar a la bebé y empezó a causar problemas entre la pareja por su control. Por las constantes peleas, Daneidy Barrera empezó a salir sin su hija, algo que empezó a generar alerta entre sus seguidores.

Sobre Karol, Epa contó que "jamás dejé que aportara para la casa porque sabía que su mamá le exigía demasiado. La mamá de Karol siempre la ha manipulado horrible, esa señora tiene un marido y siempre pone por encima a su marido, sobre su propia hija".

"Hubo una inmadurez que tú no te alcanzas a imaginar, amiga. Eso se salió de control y tarde o temprano las cosas salen a la luz", aseguró la bogotana.

También contó que ella intentó seguir con su vida y su relación de manera normal, motivo por el que decidió operarse para sentirse mejor y seguir trabajando, pero esto no sirvió. "Siguieron los problemas y siempre uno peleando. Uno querer disfrutar a su hija y no poder porque la persona de al lado está peleando", agregó.

Para finalizar, la empresaria Epa Colombia señaló que "voy a seguir trabajando, extrañando a mi hija, amiga, eso ha sido muy duro. Pero yo voy a ser feliz, se los aseguro que voy a ser feliz".