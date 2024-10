¿Epa Colombia planea regresar con Diana Celis tras su separación? Esto dijo

La separación de Epa Colombia y Karol Samantha es un tema que causa confusión entre los seguidores de la empresaria bogotana, luego de que la famosa confirmara su ruptura en sus redes sociales. En medio de sus declaraciones, también habló de Diana Celis, su antigua novia.

Epa Colombia reveló si planea regresar con Diana Celis

La empresaria colombiana detalló en su cuenta de Instagram que su separación se dio por problemas que surgieron entre ella y su expareja tras el nacimiento de su bebé. "Empecé a ver comportamientos super raros con mi expareja y decía 'esto no está bien'", aseguró.

En medio de sus declaraciones, Epa Colombia confesó que tras la separación ha tenido que ir al psicólogo. Y fue en ese momento que mencionó a su antigua pareja, con quien recientemente ha tenido enfrentamientos en redes y legales.

"Amiga, claro que estuve en el psicólogo y el psicólogo me dijo que yo siempre, cuando pasan estos momentos difíciles, tiendo a volver al pasado", contó haciendo referencia a Diana Celis, con quien sostuvo una relación de varios años.

Sin embargo, la empresaria señaló que en esta ocasión no está pensando en regresar con su antigua pareja. "En el pasado ya no me espera nada, porque en el pasado sí que viví muchas cosas".

¿Qué pasó entre Epa Colombia y Karol Samantha?

La famosa contó que, tras el nacimiento de su hija, enfrentó temas de salud mental como depresión y ansiedad, momentos en los que no sintió el apoyo de su expareja. Al contrario, dio a entender que se sintió atacada por su pareja y su suegra.

En ese momento, Epa Colombia reveló que la mamá de Karol Samantha causó los problemas que llevaron a su separación. La empresaria aseguró que su suegra es una mujer manipuladora y que empezó a tener control sobre su bebé Daphne Samara.

Respecto a Karol, Epa detalló que "jamás dejé que aportara para la casa porque sabía que su mamá le exigía demasiado. La mamá de Karol siempre la ha manipulado horrible, esa señora tiene un marido y siempre pone por encima a su marido, sobre su propia hija".

Los problemas entre la empresaria y Karol avanzaron a tal forma que, según contó la famosa, pocas veces pudo salir a compartir con su hija para evitar tener peleas con su ahora expareja.

Al final, Daneidy Barrera, nombre de pila de la bogotana, señaló que "uno se da cuenta que tu pareja te quiere solo para conveniencia o te quiere cuando te necesita".