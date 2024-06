La escritora colombiana Piedad Bonnett ganó el premio Reina Sofia de poesía

La reconocida escritora colombiana Piedad Bonnett ha sido distinguida con el XXXIII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, un honor concedido conjuntamente por la Universidad de Salamanca y el Patrimonio Nacional de España.

Este prestigioso galardón reconoce la excelencia literaria de un autor vivo cuya obra constituye una contribución significativa al patrimonio cultural compartido de España e Iberoamérica.

Bonnett, nacida en Amalfi, Antioquia, y con 73 años, ha sido reconocida no solo por su extensa producción poética, sino también por su trabajo como novelista, dramaturga y crítica literaria.

En una entrevista con Noticias Caracol, la escritora comentó que, aunque ha explorado múltiples géneros, se siente contenta: "Me siento feliz cuando escribo poesía, le ha dado sentido a mi vida". Este sentimiento se refleja en sus ocho libros de poesía, entre los que destacan títulos como "Explicaciones no pedidas" y "Lo que no tiene nombre".

Además, agregó: "Yo pienso que mi poesía le llega al corazón a una gran cantidad de lectores"

El jurado del premio ha destacado que la poesía de Bonnett es "luminosa, aún cuando trata temas arduos, como el desamor, la guerra, la pérdida o el duelo".

Para Bonnett, transformar el dolor en belleza es uno de los principales objetivos de su arte.

Además del reconocimiento y la medalla, el Premio Reina Sofía incluye una dotación económica de 42.100 euros. Sin embargo, Bonnett enfatiza que, aunque la cuantía es agradecida, "es el reconocimiento lo que verdaderamente importa".

La trayectoria de Bonnett es impresionante. Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de los Andes y con una maestría en Teoría del Arte y la Arquitectura por la Universidad Nacional de Colombia, ha recibido numerosos premios a lo largo de su carrera, incluyendo el Premio Nacional de Poesía en Colombia y el Premio Casa de América de Poesía Americana en Madrid.

Sus obras han sido traducidas a múltiples idiomas, ampliando su influencia y resonancia a nivel internacional.

Bonnett toma el relevo de la nicaragüense Gioconda Belli, ganadora del año anterior, y se suma a una ilustre lista de poetas que han dejado una marca indeleble en la literatura iberoamericana.

Con este reconocimiento, Piedad Bonnett consolida su lugar como una de las figuras más importantes de la poesía contemporánea, cuyo trabajo seguirá iluminando y transformando la experiencia humana.