La reacción de la hija de Galy Galiano tras ser anunciado como artista del Estéreo Picnic

Recientemente, el Festival Estéreo Picnic confirmó su cartel de artistas completo para el año 2025. Entre los que más sorprendieron fue el cantante colombiano Galy Galiano, por el que muchos hicieron publicaciones en redes sociales.

La reacción que más emoción generó fue la de Vane Galiano, hija del artista colombiano de 66 años. La mujer subió algunos videos en su cuenta de TikTok, festejando por el éxito y el nuevo logro de su papá.

Así reaccionó la hija de Galy Galiano a la participación del cantante en el FEP 2025

"Mi rockstar", escribió la hija del cantante en la publicación que hizo bailando con Galy Galiano para celebrar este logro. "Él no me deja de sorprender", agregó.

En otro video expresó que todavía no puede creer que su papá haga parte de la nómina de artistas del FEP 2025.

"Yo todavía no me la creo, me siento muy feliz porque es que qué nota, ese es el resultado de muchos riesgos durante muchos años, ese cartel me encanta porque mi papá siempre ha sido disruptivo, ha sido muy versátil", apuntó.

Y agregó que es la fanática número uno de su papá y que le admira mucho.

"Yo soy la fan número uno de mi papá, pero de verdad lo admiro demasiado, aparte de ser mi papá, es una nota que vayan a ver a mi papá en el Estéreo Picnic, su show es impresionante, se los aseguro", enfatizó.

Por su parte, Galy Galiano también envió un mensaje en sus redes sociales tras ser confirmado como artista oficial del festival de música que se realizará en Bogotá en marzo de 2025.

"Amigos de Colombia, soy Galy Galiano y los saludo con muchísimo cariño y les confirmo que el año entrante voy a estar en el Festival Estéreo Picnic, no se pierdan mi concierto, porque les tengo muchas sorpresas, tenemos una cita para que nos bebamos el recuerdo", dijo el artista de música romántica, ranchera y tropical.