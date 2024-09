Festival Estéreo Picnic: Olivia Rodrigo y Justin Timberlake hacen parte del cartel

Este martes 3 de septiembre, el Festival Estéreo Picnic reveló a sus seguidores los artistas que harán parte de su próxima edición, la segunda que se realizará en Bogotá.

A través de redes sociales y con una transmisión en directo desde City U, en Bogotá, se confirmó que el festival musical que se llevará a cabo en marzo de 2025 tiene a Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Rüfüs Du Sol y Tool como headliners de esta edición.

Estos son todos los artistas del Festival Estéreo Picnic 2025

Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Rüfüs Du Sol, Alanis Morissette, Tool, Justice, Incubus, Benson Boone, Foster The People, Empire of the sun, Zedd, Mon Laferte, Danny Ocean, Tate Mcrae, The Hives, Charlotte De Witte, Richie Hawtin, Nathy Peluso, St. Vincent, Monolikn, Galy Galiano, Parcels, The Marías, Teddy Swims, Caribou, Girl in red, Fontaines D. C., Kavinsky, Michel Kiwanuka, Kapo, LosPetitfellas, Inhaler, Blond:ish, Funk Tribu, Barry Can't Swim, Elena Rose, Pirlo, Modeselektor, JPEGMAFIA, Ela Minus, Hermanos Gutiérrez, Artemas, Nessa Barrett, Neil Frances, Sofia Kourtesis, Nath, Arde Bogotá, Granuja, Balthvs, Kei Linch, Cardellino, entre otros.

Este es el cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2025 - Foto: Páramo Presenta

Como es costumbre del FEP desde hace varios años, en el cartel también figuran algunas XXXX, las cuales son bandas o artistas que todavía no van a ser reveladas. Con el paso de los meses, previo a la llegada del evento, se espera que se conozcan quiénes son estos secretos.

¿Cuándo será Estéreo Picnic 2025?

Una publicación conjunta entre la cuenta oficial del Festival Estéreo Picnic y Paramo Presenta confirmó a los amantes del evento que su próxima edición se realizará el 27, 28, 29 y 30 marzo de 2025, en la ciudad de Bogotá, Colombia.

¿Dónde se hará el Estéreo Picnic 2025?

Por segunda ocasión, el Festival Estéreo Picnic se realizará en el Parque Simón Bolívar en Bogotá, Colombia.