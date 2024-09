Lady Gaga sorprendió a fanáticos al repartir palomitas en cine donde se proyectaba Joker 2

👱‍♀️🍿 Lady Gaga aparece por sorpresa en la premiere del ‘Joker 2’ y reparte palomitas entre los asistentes. 📍 Ha ocurrido en Los Ángeles. Antes de que la película comenzara, la artista apareció con un llamativo outfit ante la audiencia y repartió bolsas de este snack que tanto disfrutamos cada vez que vamos al cine. 🗣️ «¡Disfruten de la función!», gritó mientras abandonaba la sala por donde había entrado. 💅 Sin duda, «she’s got a point, she’s an icon, she’s a legend and she is the moment». #ladygaga #littlemonsters #mothermonsters #gaga #cine #musica #music #joker #joker2 #cine #cinema