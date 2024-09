Lina Tejeiro confiesa que estuvo cerca de rechazar protagónico en Nuevo rico, nuevo pobre

Lina Tejeiro es una reconocida actriz colombiana que, en la actualidad, está trabajando en su primer protagónico, interpretando a Rosmery en una nueva versión de la telenovela Nuevo rico, nuevo pobre, de Caracol Televisión.

Sin embargo, en una entrevista la llanera reveló que por un momento pensó en rechazar el casting. Por fortuna, al final decidió presentarse y se ganó el personaje, el primer protagónico de su carrera.

¿Por qué Lina Tejeiro estuvo a punto de rechazar personaje en Nuevo rico, nuevo pobre?

La actriz señaló que "estoy feliz y contenta, es un sueño cumplido" y agregó que también hay nervios por el resultado del proyecto "porque es una historia que ya conocen los colombianos, siento que tenemos la vara muy alta".

Pero recordó que la propuesta para este personaje llegó en un momento de su vida profesional en el que estaba "conflictuada". Tejeiro recordó que "cuando me llaman al casting digo, 'de una', pero en medio de todo venía muy cansada de otro proyecto".

Según el relato de la actriz, estaba trabajando en un proyecto muy exigente y, además, llevaba mucho tiempo sin actuar y repasar libretos, por lo que lo que más deseaba en ese momento eran unas vacaciones.

"El casting era el martes, pero el viernes ante llamo a mi mánager y le digo: 'no lo voy a hacer' y ella me dice: 'bueno, como quieras', pero yo la conozco y no le gustó. Estaba en mi zona de confort, me tomó dos o tres meses de vacaciones, me voy a una playa".

Lina Tejeiro recordó que esa noche tuvo muchas pesadillas con "una voz que me decía: 'Desagradecida'". Para la actriz esa fue la clave para pensar que este personaje "es algo que llevo esperando 22 años" y decidió prepararse para el casting.

Llegó el día del casting para Nuevo rico, nuevo pobre y la famosa señaló que pensó que no iba a quedar. "Lo presenté, me equivoqué dos veces, me costó memorizar las escenas, terminé y dije 'me fue como el cul*'. A la semana me llama mi mánager, nunca había sido tan rápido, y me dice: 'Hola, Rosmery'".

Para finalizar, la actriz señaló que toda la situación "fue una enseñanza en mi vida: si te estás partiendo el lomo, pártetelo más porque viene la oportunidad que tanto quieres".