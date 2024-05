Los planes de Marlon tras su salida del Desafío XX: ¿volvería a la competencia?

Toda acción tiene consecuencias y Marlon, participante del Desafío 2024, aprendió la lección con una dura penitencia en la competencia, que lo llevó a ser expulsado de la misma. Tras su salida, el deportista habló de su experiencia en el programa.

El deportista manizaleño reveló que tanto él como muchos colombianos tienen una sensación de impotencia por su salida del Desafío, sin embargo, reconoce que su "pecado" fue no haber reportado a tiempo la tenencia de la barra de proteína que estaba en su bolso.

Marlon, quien llevaba varios años intentando ingresar al Desafío, aseveró que no sabe quién puso ese alimento en sus pertenencias y aún no encuentra respuesta a dicha incógnita.

A pesar de los sentimientos encontrados por su expulsión, el joven amante del crossfit confesó haberse sorprendido con el apoyo que ha tenido de los fanáticos del reality, quienes le dejaron claro que lo apreciaban como ser humano y como competidor.

"Yo tenía miedo de que quedara como un tramposo, que mi imagen se dañara. Yo he formado una imagen, además del Desafío, como un excelente deportista, entrenador, levantando mi box, entonces yo dije: 'Qué miedo que quede mal'. Pero Colombia me apoyó de una manera que no lo esperaba y me quedo feliz por eso", comentó Marlon.

Frente a si volvería a participar del Desafío, Marlon aseveró que no se dejará de preparar. "Hablé con el juez y él no me invitó, pero me dijo que no hay una regla que diga que no puedo volver, entonces no me dejaré de preparar", acotó el exintegrante de Beta.

¿Qué dice la regla que rompió Marlon en el Desafío XX?

“Si su equipo pierde el desafío de hambre, está prohibido ingerir comida una vez la prueba finalice. No se puede esconder ningún tipo de comida, proteína, bebida o elemento que pertenezcan a la alacena o nevera. Si esto llega a suceder, es causante de expulsión”, señala la norma número 20 del programa.