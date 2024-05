Andrea Serna se pronunció ante la expulsión de Marlon del Desafío: "No crean que es fácil"

Andrea Serna ha tenido que experimentar muchos retos durante su participación en el programa, sin embargo, el haber tenido que dar la noticia de la expulsión de uno de los participantes la ha convertido en el blanco de críticas de muchos de los fanáticos. Así respondió la presentadora del Desafío XX años a sus detractores.

El viernes 24 de mayo de 2024 los fanáticos del reality se sorprendieron al conocer que Marlon, del equipo Beta, fue expulsado por guardar una barra de proteína en su bolso, para después esconderla en su mesa de noche.

Andrea Serna, una de las presentadoras de la edición, fue la encargada de ir a revisar las pertenencias del participante, para posteriormente comunicarle que, por haber incumplido las reglas, debía abandonar la competencia.

Esto causó revuelo en muchos, quienes han señalado a la presentadora de injusta y acusándola de ser la culpable de la repentina salida del deportista de Beta. Ante esto, la también locutora emitió un mensaje en sus redes sociales exponiendo su visión frente al tema.

"Si bien asumo con firmeza mi rol como conductora de El Desafío, entendiendo el papel que desempeño en los diferentes momentos del formato, no crean que es fácil ser quien le comunica a un participante que está expulsado", aseveró.

En su mensaje, Andrea Serna reconoció el esfuerzo que hacen todos por participar en la competencia, sin embargo, las reglas del programa deben cumplirse.

"Sé del esfuerzo de todos por estar ahí, lo vivo centímetro a centímetro. Grabar un capítulo como el del viernes, es duro, difícil… pero es el juego, ellos deciden jugarlo con todas sus reglas", añadió.

Marlon, el participante eliminado, salió a defender a la presentadora del Desafío, expresando que ha recibido mucho apoyo tras la expulsión, destacando que no se le debe acusar ni hostigar por el tema.

"Quiero que entiendan dos cosas, es un reality y ella no toma las decisiones, ella es la cara visible, la presentadora y lo hace tan bien que mire lo que causa en la gente. No nos nublemos de una vista objetiva a la hora de hacer acusaciones… agradezco mucho el apoyo, pero por favor, los que me quieran apoyar, mucho cuidado con la manera en la que se está haciendo, porque no está bien", declaró el manizaleño.

