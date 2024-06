Mago visitó a Gustavo Lorgia un día antes de su muerte y revela detalles: "Salí tranquilo"

El viernes 14 de junio, falleció el famoso mago Gustavo Lorgia, con quien miles de niños colombianos crecieron con el sueño de realizar actos de magia para asombrar a sus amigos y familiares. En Día a Día, de Caracol Televisión, se le rindió un especial homenaje este lunes.

En el programa matutino se recordó la trayectoria del gran Gustavo Lorgia, quien murió a los 73 años. Para ello, los acompañó Juan Álvarez, mago y amigo del fallecido ilusionista, quien reveló que visitó al mago 24 horas antes de su muerte en el centro médico.

Álvarez, quien fue un pupilo de la escuela de magia Lorgia, señaló que lo había visitado el lunes 3 de junio, luego de que el mago sufriera un shock medular. Ese día, "estaba acongojado, preocupado, por lo que le había pasado", afirmó. Pero el jueves 13 de junio su situación era totalmente diferente.

"Me dijo 'no hablemos de nada de salud', entonces hablamos de magia y trucos. Lo vi bien, lo vi con buen semblante", detalló el ilusionista Juan Álvarez y agregó que gracias a eso ese jueves "salí tranquilo, pensando: 'él sale de esta, se recupera'". Al día siguiente, desafortunadamente, Gustavo Lorgia falleció.

Álvarez detalló que no fue el único colega que visitó a Gustavo Lorgia ese día y los anteriores. "Somos una comunidad, varios lo visitaron en el hospital, algunos le mandaron mensajes o lo llamaron para saber de él. Gustavo para nosotros era todo".

Sobre las enseñanzas de Gustavo Lorgia, Álvarez aseguró en Día a Día que, "antes de ser mago, era artista, por el amor a lo que hacía. Para él no habían vacaciones, esto era un hobby, preparar su show era su hobby, se gozaba todo. Fueron tantos años donde recopilé tanta información, no abría el telón del teatro sin pasarle dos o tres veces aseo al escenario. Más que los trucos, nos deja a los magos las ganas de hacer todo de calidad. Él era impecable, lo que me dejó y con lo que soy feliz es con la intención de ser impecable sobre el escenario".

