Multaron a La Liendra en Alemania: ¿cuál fue el motivo?

Mauricio Gómez, más conocido en redes sociales como La Liendra, se encuentra en Europa cumpliendo el sueño de varios fanáticos del fútbol y de Cristiano Ronaldo: asistir a los partidos de la Eurocopa. En medio de la felicidad por su recorrido, el famoso colombiano vivió un momento no tan agradable con las autoridades de Alemania.

Además de compartir fotos y videos de los partidos, La Liendra también muestra los momentos que vive como turista, recorriendo los lugares que visita. En medio de un recorrido en bicicleta por una ciudad de Alemania, mientras el influenciador colombiano grababa, fue interceptado por dos uniformados.

"Nos cayeron, nos cayeron", escribió el famoso cuando publicó el video. Lo que se ve es que el joven creador de contenido trató de explicarles a los oficiales que hablaba español y que no entendía lo que estaba pasando.

El influenciador dejó a sus seguidores con bastantes dudas sobre lo que sucedió. En redes sociales se especuló que, seguramente, La Liendra estaba incumpliendo alguna norma de tránsito mientras manejaba la bicicleta por la ciudad.

En otro video Mauricio Gómez explicó a sus seguidores lo que había sucedido y, en efecto, reveló que fue multado por las autoridades. La Liendra resaltó que Alemania es un país muy seguro y algo que le ha gustado de su visita es que puede movilizarse en bicicleta, dejarla en la calle y no preocuparse por la seguridad, pues sabe que encontrará su vehículo cuando regrese.

"Cuando me paró la Policía me pusieron una multa por andar grabando mientras manejaba bicicleta", detalló. Pero eso no fue todo, el famoso colombiano reveló que estuvo a punto de recibir una segunda sanción en ese país.

Añadió que "ayer casi me multan por, simplemente, no llevar linterna en la cicla", dijo La Liendra en una nueva publicación.