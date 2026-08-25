Murió Dolly Parton, cantante ícono de la música country e intérprete de ‘Jolene’

Murió Dolly Parton, la icónica cantautora de música country, a la edad de 80 años. Su deceso fue confirmado por sus allegados a través de las redes sociales de la artista. Fue su sobrino Bryan Seaver quien, a través de un video, reveló la noticia, expresando la tristeza de la familia por la partida de la cantante, “pero la tristeza se queda con nosotros, no con Dolly, Dolly ha vivido en la luz y en los brazos de Jesús, seguramente, se encontrará con Carl (su esposo), sus padres y muchos otros que vio partir”.

Agregó que su tía les abrió "las puertas a generaciones de cantantes, compositores, músicos y soñadores de todos los ámbitos de la vida" y le agradeció por "su ejemplo, creímos que todo era posible. Nunca vio una puerta que no pudiera abrir, y las puertas que abrió hicieron y cambiaron la historia". (Lea también: Hayden Panettiere estaría cumpliendo 37 años y el papá de su hija publicó conmovedor mensaje)

A message from the family of Dolly Parton. pic.twitter.com/9DNRgRx0uH — Dolly Parton (@DollyParton) August 25, 2026

Los problemas de salud de Dolly Parton

Aunque la familia no reveló las causas de la muerte, hace tan solo unos días la cantante le aseguró a la revista People que estaba "lidiando con algunos problemas de salud a los que no presté atención mientras cuidaba de Carl", refiriéndose a su difunto esposo Carl Thomas Dean, quien falleció en marzo de 2025 a los 82 años.



La intérprete de 'Jolene' recordó que no era la primera vez que había pasado "por momentos difíciles de salud" pero que en una época "de actividad constante las 24 horas y redes sociales, todo se magnifica de una manera que no ocurría hace años". Agregó: "Solía ​​bromear diciendo que era la 'reina de los tabloides', ¡pero ahora supongo que puedo decir que soy la 'reina de las redes sociales'! Hablando en serio, aunque todavía me estoy recuperando, sigo trabajando", indicó.



Las declaraciones de la también actriz llegaron después de que cancelara su asistencia a la inauguración de NightFlight Expedition en Dollywood, su parque de atracciones en Tennessee. Además, suspendió en mayo su residencia en Las Vegas y pospuesta para septiembre. "Mi médico de Nashville prácticamente me ha cortado las alas al decirme: 'No vas a viajar esta semana'. Así que supongo que si el médico te dice 'no vas a viajar esta semana', pues no viajas esa semana", se disculpó en un video grabado, en el que detalló que se había sentido mareada y deshidratada.

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Dolly Parton, madrina artística de la actriz y cantante Miley Cyrus, recordada por su papel en ‘Hannah Montana’, era considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia. Ganó once premios Grammy y además de sus incursiones en el cine, como la cinta que protagonizó junto a Sylvester Stallone, ‘Rhinestone’, también era filántropa y empresaria. Actuó en otros filmes como ‘The Best Little Whorehouse in Texas’, ‘9 to 5’ y ‘Steel Magnolias’ (Magnolias de acero), junto a estrellas como Julia Roberts y Sally Field.

Dolly Parton, además, compuso unas 3.000 canciones, entre ellas ‘I will always love you’, tema que luego inmortalizó la también fallecida Whitney Houston, que la grabó para la cinta ‘The Bodyguard’ (El guardaespaldas), con Kevin Costner. Tras publicar 49 álbumes de estudio y más de 100 álbumes recopilatorios y de colaboración, Parton se ganó el título de "reina de la música country". Vendió más de 100 millones de discos y encabezó las listas de éxitos más que ninguna otra mujer en el género. Su deslumbrante figura de reloj de arena, sus peinados y pelucas que desafiaban la gravedad y su atractivo de "llévame a dar un paseo en carreta" eran partes inevitables de su personalidad. (Lea también: Muere Juan Tamariz, querido mago e ilusionista español: así fue su paso por la televisión colombiana)



Una dosis de pureza de montaña

Dolly Rebecca Parton nació el 19 de enero de 1946 en Sevierville, Tennessee, la cuarta de doce hijos que crecieron en la más absoluta pobreza en la pequeña choza de su familia en las Grandes Montañas Humeantes. La rubia platino aprendió música rápidamente. De niña, cantaba sus primeras canciones a las gallinas que estaban fuera de la cabaña. En 1959, a los 13 años, debutó en el escenario del Grand Ole Opry.

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Dominaba la guitarra, pero fue su voz de soprano, con su vibrato quebradizo que resonaba en muchas de sus canciones y que ocasionalmente se reducía a un susurro herido, lo que los críticos aclamaron como una dosis de pureza de montaña. Al día siguiente de graduarse de la escuela secundaria, Parton partió hacia Nashville, la capital de la música country. En 1967, a los 21 años, ya era una de las figuras más reconocidas de la música estadounidense, tras haberse unido al programa de televisión de música country de Porter Wagoner, que emitía su voz y su rostro a millones de hogares estadounidenses. En ocasiones, sus canciones eran sentimentales o carecían de imaginación. Pero en 1971 lanzó la sobria y hermosa 'Coat of Many Colors', su tema arquetípico de temática bíblica sobre cómo su madre superó la pobreza. Finalmente, lanzó 26 éxitos número uno en la música country, ganando más de 10 premios Grammy y 13 premios de la Academia de Música Country.



Empresaria o filántropa

Parton inauguró su propio parque temático, Dollywood, en 1986 en Pigeon Forge, Tennessee. Se convirtió en uno de los proyectos de marketing más exitosos en la historia del entretenimiento estadounidense, atrayendo a millones de visitantes al año. Su ética de trabajo era asombrosa. Parton fundó editoriales, productoras musicales, una emisora ​​de radio y restaurantes. Fue coautora de una novela superventas junto con el autor James Patterson.

Su página de Instagram, con 8,6 millones de seguidores, se convirtió en un fenómeno online, y a los 75 años presentó una nueva fragancia, Dolly. En 2020, esta organización aliada de los marginados donó 1 millón de dólares a la Universidad de Vanderbilt, que ayudó a desarrollar la vacuna contra el Covid-19 de Moderna. Su programa de alfabetización ha donado unos 100 millones de libros a niños necesitados de todo el mundo. Y sus colaboraciones fueron incesantes, incluyendo su trabajo con la actriz Jennifer Aniston en la película de 2018 'Dumpling', para la cual Parton compuso la banda sonora. Fue una reivindicación asombrosa para alguien que una vez fue presentada en televisión como "una de las rubias más guapas, con mejor voz y mejor compositoras de la música country".

Parton nunca tuvo hijos y le dijo a un entrevistador que esperaba que sus canciones "me mantuvieran cuando fuera vieja". En 2006, recibió el premio Kennedy Center Honor, uno de los máximos galardones del país en el mundo de las artes. Pero en 2021 reveló que había rechazado la Medalla Presidencial de la Libertad de manos de Donald Trump, alegando que no deseaba viajar a Washington durante la pandemia del coronavirus. "Sería genial, pero no estoy segura de merecerlo", declaró a NBC. "Pero es un halago que la gente piense que podría merecerlo".

Fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en noviembre de 2022, a pesar de haberlo rechazado inicialmente.

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AGENCIAS EFE/AFP

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL