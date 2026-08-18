Muere Juan Tamariz, querido mago e ilusionista español: así fue su paso por la televisión colombiana

Juan Tamariz, uno de los grandes referentes de la magia y la cartomagia en España, murió este martes 18 de agosto a los 83 años en Madrid. Su familia confirmó el fallecimiento y señaló que ocurrió durante la madrugada por causas naturales. El reconocido ilusionista estuvo acompañado por sus hijos hasta el final y, según el mensaje difundido por sus allegados, murió “sin sufrir, sonriendo y en paz”.

La noticia marca la despedida de un artista cuya trayectoria estuvo ligada durante décadas al asombro, el humor y la televisión. Tamariz, cuyo nombre completo era Juan Manuel Tamariz-Martel Negrón, fue además maestro y referente para varias generaciones de ilusionistas, tanto por sus presentaciones como por sus libros y aportes teóricos al mundo de la magia.



Una pasión que comenzó cuando era niño

Su acercamiento al ilusionismo comenzó cuando tenía apenas cuatro o cinco años. Según contó en una entrevista con el medio español EL PAÍS, de niño vio a un mago en un teatro de Madrid y quedó fascinado por sus trucos. Tiempo después pidió una caja de magia a los Reyes Magos y comenzó a practicar con amigos y familiares.

A los 18 años ingresó a la Sociedad Española de Ilusionismo, después de haberlo intentado previamente cuando tenía 16. Para entonces, la magia ya se había convertido en su principal pasión. Aunque inició estudios de Física y también se interesó por el cine, terminó dedicando buena parte de su vida al ilusionismo. En 1973 obtuvo el Premio Mundial de Cartomagia en el Congreso Mundial de Magia celebrado en París, reconocimiento que marcó uno de los momentos importantes de su trayectoria.



Tamariz alcanzó una enorme popularidad entre el público español gracias a sus apariciones televisivas. Uno de los espacios que marcó su carrera fue Un, dos, tres... responda otra vez, donde inicialmente apareció como Don Estrecho, integrante de Los Tacañones. Con el paso de los años, su particular forma de hacer magia, acompañada por el humor y una personalidad reconocible, lo convirtió en uno de los ilusionistas más conocidos del país.

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Tamariz también estuvo en Colombia

El nombre de Juan Tamariz también es recordado en Colombia por sus participaciones en distintas ocasiones en el Festival Internacional del Humor de Caracol Televisión, creado por Alfonso Lizarazo, quien falleció el pasado 4 de agosto en Barranquilla.

Durante décadas, Tamariz sostuvo una relación cercana con el escenario y con el público. Él mismo había explicado la dificultad de alejarse de una profesión que consideraba su pasión: “Jubilarte de tu pasión es muy difícil; hay un fuego por dentro que te quema. Seguiré hasta que el cuerpo aguante”, dijo al medio antes mencionado.

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Con su fallecimiento, el mundo de la magia despide a uno de sus principales exponentes, cuya obra quedó marcada por la cartomagia, la enseñanza y una particular forma de convertir el asombro en parte del espectáculo. Además de presentarse ante el público, Juan Tamariz dedicó buena parte de su trabajo a estudiar y enseñar la magia. Sus libros y teorías son considerados una referencia para numerosos ilusionistas.

Junto a su hija Ana, fundó una escuela de magia en Madrid que surgió a partir de una tienda de magia y que lleva funcionando más de 35 años. En ella no solo se enseñan trucos, sino también psicología, puesta en escena y teoría basada en su propia filosofía.

Una de sus ideas centrales estaba relacionada con la conexión entre el artista y quienes observan el espectáculo. Para Tamariz, la magia no consistía únicamente en ejecutar un truco, sino en generar una experiencia capaz de provocar asombro. "La magia es conseguir los deseos imposibles", mencionó durante una entrevista para la Revista Figuras del Centro de Documentación Artes Escénicas y Música.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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