Park Way y Vino: en la sexta edición del festival el país invitado será Chile

Del jueves 3 al sábado 5 de julio, el Distrito Creativo Teusaquillo será escenario de la sexta edición de Park Way y Vino, un festival que se ha consolidado como una de las citas culturales más destacadas del calendario bogotano. Durante tres días, el barrio se transformará en un circuito abierto que invita a recorrer cafés, gastrobares y restaurantes que ofrecerán experiencias enogastronómicas acompañadas de más de 20 actividades culturales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Un encuentro gastronómico imperdible

Este año, Chile es el país invitado, lo que permitirá a los asistentes descubrir una cuidada selección de vinos chilenos, servidos en espacios aliados que también ofrecerán maridajes especiales. El evento, de entrada libre, propone un recorrido sin costo entre los establecimientos participantes. Por $26.000, los visitantes podrán acceder a una copa de vino chileno con un acompañamiento gastronómico en cada lugar.

Entre los espacios anfitriones se encuentran Casa Palermo, Café de la Madeleine, Vittoria Café Bar, Casa Obrador, Taninos Park Wines, Gitano Bodega de Barrio, Mangiare Pizzería y Enoteca, Mistral del Park Way, Los Cedros Café Lounge y Santa María Pizzería del Park Way. Cada uno contará con una agenda particular entre las 4:00 p.m. y las 9:00 p.m., en la que se incluirán música en vivo, conversatorios, talleres, exposiciones y catas.

Publicidad

El festival es gestionado por Mapa Teusaquillo Distrito Cultural, en alianza con Gitano Bodega de Barrio y Taninos Park Wines, y cuenta con el apoyo de la Red Distrital de Distritos Creativos de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

En su edición anterior, Park Way y Vino recibió cerca de 6.000 visitantes, una cifra que da cuenta del creciente interés por experiencias que combinan lo mejor de la cultura y la gastronomía local. Este año, sus organizadores esperan consolidar la propuesta como un referente de los distritos creativos de la ciudad.

Publicidad

La programación completa y las actualizaciones del evento estarán disponibles en las cuentas oficiales de Instagram @teusaquillo_dc y @culturaenbogota, así como en las redes sociales de los espacios participantes.Park Way y Vino es, ante todo, una invitación a redescubrir Teusaquillo desde el arte, el vino y la conversación.

LAURA CAMILA RAMOS CONDE

NOTICIAS CARACOL