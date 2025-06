Danny Ramírez, el actor que aparece con Karol G en el video de 'Papasito', es una estrella de Marvel

Llegó el 20 de junio y con él el lanzamiento de 'Tropicoqueta', el quinto álbum de estudio de Karol G, un disco con 20 temas en los que la colombiana exploró los sonidos latinoamericanos y expuso una nueva etapa de su carrera musical. Junto al lanzamiento del disco, la paisa presentó también el videoclip oficial de 'Papasito', el sencillo que ha sido toda una sorpresa para sus seguidores porque se arriesgó a cantar el inglés.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El videoclip arrasa no solo por su homenaje al cine mexicano de los años 50, sino por presentar al guapo actor Danny Ramírez como protagonista masculino, generando curiosidad sobre su carrera y ascendencia latina. Superando la 600 mil reproducciones en menos de cinco horas, el video se convierte en tendencia en la plataforma de reproducción, demostrando el éxito de la colombiana.

¿Quién es Danny Ramírez? Nueva estrella de Marvel

Nacido el 17 de septiembre de 1992 en Chicago de padre colombiano y madre mexicana, Danny Ramírez creció en Miami con aspiraciones atléticas, pero tras varias lesiones decidió inclinarse por la actuación. Estudió en NYU Tisch, donde dio sus primeros pasos en series como 'The Affair' y 'Blindspot', y pronto logró papeles en 'Orange Is the New Black', 'The Gifted' y 'On My Block'.

Publicidad

Su ascenso llegó con el Universo Cinematográfico de Marvel: interpretó a Joaquín Torres, el nuevo Falcon, en 'The Falcon and the Winter Soldier' (2021) y continúa como protagonista en la película 'Captain America: Brave New World' (2025). Además, su aparición en 'Top Gun: Maverick' (2022) como el Teniente “Fanboy” García lo consolidó como rostro visible de la próxima generación de actores latinos en Hollywood. En televisión, también estará presente en la segunda temporada de The Last of Us (2025), sumando otro hito a su versatilidad

Su filmografía completa incluye:



Assassination Nation (2018)

Tone-Deaf y Lost Transmissions (2019)

Valley Girl (2020)

No Exit (2022)

Stars at Noon (2022)

Pronto Captain America: Brave New World (2025) y Avengers: Doomsday (2026), donde retomará su rol de Falcon.

Publicidad

La elección de Danny Ramírez para acompañar a Karol G en 'Papasito' no es casual. Su porte cinematográfico y su origen latino aportan la autenticidad visual que el videoclip necesita para rendir homenaje al cine de oro mexicano. En el video, Danny encarna al clásico galán de telenovela: elegante, enigmático y cargado de química. Su presencia no solo complementa visualmente a Karol G, una joven que queda impresionada con u atractivo, sino que posiciona el sencillo como un puente entre generaciones y mercados.

La alianza creativa entre Karol G y Danny Ramírez en 'Papasito' representa mucho más que un video musical; es un símbolo cultural que conecta la Bichota con la nueva ola de talento latino en Hollywood. 'Tropicoqueta', con su fusión de géneros, narrativa a lo telenovela y el carisma de Danny remata la jugada: una estrategia que afirma el poder y la sofisticación de la música latina en un contexto global.

Tropicoqueta: un homenaje clásico y multicultural

Karol G ha transitado un camino musical tan versátil como personal en los últimos años. Desde el sonido introspectivo y emocional de 'Mañana Será Bonito' (2023) en el que dejó ver sus emociones en un momento de tristeza, reconstrucción y poder, hasta el colorido, caribeño y más arriesgado que trae ahora en 'Tropicoqueta' (2025). La colombiana demuestra que no le teme al cambio y que está decidida a seguir ampliando los márgenes del pop latino.

'Tropicoqueta' marca una nueva etapa en la carrera de Karol G, mostrando una artista y una mujer más madura, más experimental, y sobre todo, más latinoamericana. Si 'Mañana Será Bonito' fue su álbum más íntimo, este parece que será el más liberador. Carolina le está mostrando a sus seguidores, a través de su música, la dualidad de lo que es sanar para luego bailar, algo que está en el corazón de su evolución como artista y como mujer.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL