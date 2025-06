Forever Broken: el primer festival emo que llega a Bogotá con Black Veil Brides y Silverstein

Toda una generación se sentirá representada en el Forever Broken, un festival creado con algunas de las bandas más representativas del mundo 'emo', un estilo y colectividad cultural que fue bastante reconocida a inicios de los años 2000. Un evento musical que pretende recordar la fuerza y nostalgia de esos momentos a través de la música, con algunos de sus mayores exponentes.

El festival se llevará a cabo el 28 de octubre de 2025 en el escenario del Chamorro City Hall en Bogotá. "Cinco íconos del emo y post-hardcore se toman el Chamorro City Hall en una noche que marcará un antes y un después", se lee en el comunicado sobre este anuncio que emociona a muchos bogotanos que crecieron escuchando estos grupos.

Las bandas que harán parte de este evento serán: Black Veil Brides, Underoath, Silverstein, Senses Fail y I Set My Friends On Fire, grandes exponentes de este estilo que recuerda las épocas en las que la moda fue el delineador negro, las letras existenciales y los foros de MySpace. Cada una con su propio estilo y cada una con su propia historia con el público colombiano.

¿Dónde comprar entradas para el Forever Broken?

El anuncio se hizo este 20 de junio e inmediatamente las entradas quedaron a la venta en la página de TuBoleta. Por ser un evento en el Chamorro City Hall, el concierto tendrá entradas disponibles solo para dos localidades y, por ende, dos precios diferentes para todos los interesados. Forever Broken está destinado a un público con edad mínima de 16 años.



VIP: $328.900 (con servicio incluido)

$328.900 (con servicio incluido) General: $234.600 (con servicio incluido)

Conozca las bandas del Forever Broken

Black Veil Brides (BVB): La banda estadounidense tiene una marcada estética gótica y teatral, con la cual destacó rápidamente en la escena con una mezcla de glam metal, metalcore y emo, convirtiésode en íconos de la generación post-My Chemical Romance. Liderados por Andy Biersack, temas como "Knives and Pens" o "In the End" mezclan oscuridad, redención y actitud. Vienen con una base de fans devota y un directo explosivo, luego de su primer concierto en 2024 en Bogotá.

Underoath: Ellos son los pioneros del metalcore cristiano, definiendo su sonido con un post-hardcore moderno evidente en álbumes como They're Only Chasing Safety y Define the Great Line. Sus letras abordan crisis de fe, angustia existencial y redención, con una intensidad que les ha ganado respeto dentro y fuera del circuito religioso. Su regreso es una joya para puristas del género.

Silverstein: Los artistas canadienses, activos desde el año 2000, son unos de los más queridos del emo/post-hardcore. Con una carrera constante y sólida, temas como "My Heroine" o "Smile in Your Sleep" son himnos de toda una generación. Su presencia garantiza una descarga de emoción, gritos melódicos y letras para cantar a grito herido.

Senses Fail: Con su mezcla de screamo, punk y emo, los estadounidenses canalizan una energía cruda y emocional con letras que abordan temas como la salud mental, el duelo y la autodestrucción. Let It Enfold You (2004) sigue siendo un disco clave del emo agresivo de los 2000. Sus shows son catárticos y viscerales.

I Set My Friends On Fire: Estos estadounidenses son conocidos por su estilo caótico, experimental y con un sentido del humor distorsionado. Se hicieron conocidos por su mezcla de post-hardcore, electrónica y memes de Internet. Su cover de Crank That (Soulja Boy) se volvió viral, pero su discografía incluye joyas del electronicore como Things That Rhyme With Orange. Son impredecibles y provocadores.

