Pipe Bueno contó delicada situación de salud que vivió uno de sus hijos: "Me quería morir"

El cantante Pipe Bueno reveló en una reciente entrevista que pasó por momentos de preocupación por la salud de uno de sus hijos. El caleño detalló que recientemente tuvo que hacer una presentación, teniendo al pequeño Dominic en el hospital.

¿Qué le pasó al hijo de Pipe Bueno?

En medio de una entrevista con el podcast Desde Cero, al cantante Pipe Bueno le preguntaron si alguna vez ha dado presentaciones enfrentando situaciones personales complicadas. El artista respondió afirmativamente y señaló que cuando murió su abuelo paterno tuenía compromisos laborales y tuvo que cumplirlos en medio de su dolor.

Sin embargo, contó que esa no fue la experiencia más reciente. "En algún momento tuve a mi hijo en la clínica, a Dominic, el hijo menor, y tuve trabajo, shows y demás", reconoció el intérprete de 'Guaro' confesando que como papá estuvo bastante preocupado por el estado de su heredero, pero que también sentía a obligación de cumplirle a su público.

La enfermedad de su hijo, según contó, era algo bastante complicado que puso en riesgo la vida del menor que en ese entonces tenía tres meses de vida. "Estuvimos 15 días en cuidados intermedios, bien complicados, con una bronquiolitis y era horrible porque mi niño tenía tres meses y lo veías conectado así con cosas, era dormir con él ahí en la cama, no se podía desconectar nada y él queriendo que tú lo cargues, eso fue terrible y fuera de eso, yo estaba ahí, pero salía para un show y volvía".

Pipe Bueno detalló que todo empezó con una virosis que fue tratada de manera tradicional por los médicos, pero que pasaron los días indicados y el bebé no mostraba mejoría, lo que generó alerta. "Le hacen un estudio del pulmón y entonces, en algún momento, la doctora menciona que puede haber una neumonía y una neumonía en un bebé de tres meses es fatal, es morirse".

El cantante aseguró que, en ese momento, cuando la doctora mencionó la neumonía, él y Luisa Fernanda W, su pareja, tomaron posiciones muy diferentes. Pipe Bueno señaló que, en medio de su dolor, tuvo que ser fuerte para cuidar de su hijo y apoyar a la influenciadora, quien se vio bastante afectada con la noticia y lo que generó una pelea entre ellos.

"Yo también estaba que me derrumbaba, pero Lu se pone a llorar y yo estaba en negación, aquí no va a pasar nada y peleamos, todo fue fatal y yo no quería aceptar que ella quisiera derrumbarse delante mi hijo, pero ella tenía toda la razón de sentir su hijo y yo también lo que estaba sintiendo por dentro era que me quería morir porque también sabía que si mi hijo tenía una neumonía pues se podía ir", aseguró.

Finalmente, Pipe Bueno contó que todo salió bien, Dominic cumplió cinco meses estando en la clínica, mientras él seguía cumpliendo con sus labores profesionales, pero gracias al trabajo de los médicos y a las oraciones que elevó la pareja, logró recuperarse.