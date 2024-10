Pipe Bueno reveló detalles de pelea en su concierto: "No me siento orgulloso de eso"

En las últimas horas el cantante Pipe Bueno ha generado tema de debate en las redes sociales tras intervenir en una pelea de pareja en medio de uno de sus shows. El cantante pausó todo y, bastante alterado, defendió a la mujer del agresor.

El video de la situación se ha hecho viral en redes sociales, generando principalmente aplausos para el caleño, pero también algunas críticas por la manera en la que reaccionó. Ante todo lo sucedido, Bueno decidió publicar un video revelando detalles desconocidos sobre lo que pasó.

Pipe Bueno explica pelea en medio de uno de sus shows

Pipe Bueno confirmó que la situación ocurrió en medio del desarrollo del Lagoon Fest, en Melgar, evento en el que él era uno de los artistas principales. Detalló que todo ocurrió cuando estaba dando su segundo concierto, en horas de la noche.

"Vi una nena que estaba en medio de una pelea", detalló el artista y agregó que, desde el escenario no entendía muy bien qué estaba pasando, pero pensó que se trataba de un altercado entre dos mujeres. Señaló que por eso en un principio se dirigió a la víctima pidiendo que se calmara.

Sin embargo, la situación subió de tono y enojó al cantante cuando notó que el otro involucrado era un hombre. "Tres tipos estaban teniendo a un tipo y en un momento del tire y afloje, ella queda cerca y el man la agarra del pelo. Ahí es cuando a mí me dio rabia".

El cantante de música popular reconoció que su reacción, aunque positiva por defender a la mujer, quedó un poco opacada por sus malas palabras contra el hombre. "La verdad, yo tenía unos tragos encima y por eso dije unas palabras, me da pena hasta ver el video".

Aunque reconoció que su uso de palabras contra el sujeto en cuestión no fueron las mejores para manejar la situación, señaló que todo fue en un momento de rabia en el que su prioridad era defender a la mujer.

"Soy papá, hermano, hijo y eso fue lo que me enseñaron en la casa. El alboroto funcionó porque el tipo de calmó y no pasó a mayores. Me disculpo por las malas palabras, no me siento orgulloso de eso", expresó.

Pipe Bueno hace invitación a las mujeres

Para finalizar, el cantante utilizó el video también para hacer una invitación a sus seguidoras. "El 13 de diciembre voy a estar en el Movistar Arena en Bogotá. Mis amores, mis niñas, mamás, abuelas, hijas, mi concierto es libre de agresión contra la mujer. Allá nos vemos".